蔡天鳳碎屍案駭人！律師整理「法律8重點」警醒：沒好處

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1、關於夫妻離婚的財產：
台灣的民法規定，夫妻離婚後，除了婚前、贈與、繼承的財產外，在婚姻關係內增加的財產均是兩人平分。但如果財產是經由父母贈給兒女，配偶則沒有資格一同分配。這也是為何有人認為不要為了錢跟富二代結婚，因為往往離婚時，能分到夫妻剩餘財產的可能性很低，因為錢都是公婆管，先生只能領死薪水，或是拿贈與給他的，甚至是繼承來的，配偶依法就是不能分配。
2、關於配偶死亡後公婆的扶養義務：
呂秋遠表示這件事的判定在台灣非常特別，若與配偶離婚，公婆便不再是公婆；但若是配偶死亡，公婆永遠都是你公婆。只要還同住一屋，即便配偶過世，前妻或前夫仍有扶養對方父母的義務，解決方法大概只有搬走。
3、關於離婚後扶養小孩：沒有監護權的一方還是得付扶養費。
4、關於前配偶死亡後的財產繼承：
原則上，既然是前配偶，就沒有繼承的權利。前配偶死亡後，所有財產都是由小孩繼承，若無小孩則由前配偶的爸媽繼承，如果前配偶的爸媽也過世了，就是由前配偶的兄弟姊妹繼承。
5、關於謀殺配偶後的繼承權：
分有兩情況，若是謀殺前配偶取得繼承權是沒有必要的事情，因為已是「前」配偶，並無繼承權關聯；若是謀殺現任配偶，根據民法規定，謀殺被繼承人將喪失繼承權，所以殺害對方一定領不到任何錢，但是兩人所生的孩子還是可以取得繼承權。
6、關於配偶死亡後，子女監護權的歸屬：
據民法規定，一旦有監護權的父或母過世，孩子的監護權將自動移轉到生存的前配偶這裡。此外，用遺囑指定孩子的監護權歸屬是沒有效力的。
7、綜合5與6，你應該知道會發生什麼事：
前配偶死亡時，生存配偶如果是殺人犯，會拿不到錢，但孩子有。所以加害者若能拿到孩子的監護權，又能不被發現自己是兇手，就能藉此機會透過孩子來拿到對方的所有財產。
8、遺囑是好方法，但最好是信託：
如果孩子未成年，請立好遺囑，把自己的財產全部信託，在孩子成年以後才能開始慢慢動用。不論是存款、不動產、保險金，都可以透過寫遺囑的方式，讓銀行或是其他機構信託，可以杜絕部分有心人的莫名想像。
呂秋遠最後感嘆，有些人對他好沒有用處，「他只會想到，你怎麼不給我更多，最後，你連把命給他，都不夠」，表示「沒有愛，請給錢；沒有錢，請深愛。但什麼都沒有，請不要當火山孝子（孝女）」。（編輯：李惠婷）