彰化大帥哥「人生畢業典禮」！萬人見1幕感動哭：好有愛
人生無常，每個人都不知道意外還是明天先到，但面對親友的離開，我們能做的除了傷心，還可以給對方無限的祝福，希望他們離開人世的時候滿載快樂，近日就有一名網友在彰化路邊看到一個看板，上頭寫著「最摯愛的德德大帥哥人生畢業典禮」，雖然馬上就能看出是在辦喪事，但選擇用幽默的方式來化解親友們的悲痛，讓網友們十分感動。
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「路上觀察學院」中貼出照片，只見畫面中為一個看板，上頭寫著「最摯愛的德德大帥哥人生畢業典禮」並且還有箭頭指引方向，左上角及右下角則是分別寫有「LOVE」、「 AT THE END OF THE STAGE FUNNING LIFE IS YOUR BEST SUPPORT」（快樂過完人生最後一個階段，是最好的支持）。
貼文曝光後，吸引了超過萬人按讚，網友們紛紛留言，「我也希望以後我的喪禮能用詼諧幽默的方式去辦，畢竟人生最後一段路總是希望開心的走」、「用幽默的態度，面對人生無法避免的別離，少了些許傷感，也不失莊嚴」、「讚讚讚，覺得主角一定是生前瀟灑的人」、「我覺得很棒，活著的人要開開心心的，祝福彼此都能好好過」、「覺得這樣也蠻好的，打破以往嚴肅的風格、用更詼諧的態度面對生命的離開」。
也有人分享，「奶奶告別式時，我們選了一張奶奶比耶的照片，希望大家別太傷懷，奶奶也離苦得樂，是值得開心」、「我的葬禮，每個人入場都要先喝2杯酒，音樂要放阿妹的跳進來，開放3分鐘跟我的大體拍照」、「我已經告訴大家我的告別式要搖滾＋饒舌，然後大家喝酒很開心的過」、「讓我想到之前參加一個追思會，也是像辦派對一樣，穿的衣服沒限制顏色，只是那個孩子也很年輕，才15歲⋯」。（編輯：賴禹妡）