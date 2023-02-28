剛入職4週「同事全走光」！部門剩她一個　過來人狂勸逃

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原PO指出，公司環境很安靜，她找不到機會問同事離職原因，「原本覺得公司準時下班，方方面面都很順利，結果進來一個月，同部門都走光」，讓她好奇這是什麼警訊：「有沒有人給新人建議？」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「等到他們的事全部到你身上的時候，或許你就會知道原因了」、「良心建議你，如果沒人可以帶你做事就快逃，出事你一定會被別人抓來當替死鬼背鍋，職場不存在『因為妳是新人，所以原諒你犯的錯』這種事」、「剛好碰到離職潮或是集體跳槽，不然就是公司人事變遷」、「砍掉重練，保護好自己，他們如果集體離職一定有原因，但也可以趁這個機會重新開始」。
另外，也有網友分享類似經驗，「遇到抓交替，我之前也遇過，但是大家有交接給我一個月，然後全部走光，部門只有only me，但是那是大公司也是我第一份工作，所以還是撐下去，還好主管不錯，還幫我找2個人進來給我用，前面很辛苦後面就輕鬆多了」、「快點逃，我三年前跟你一樣的狀況，考慮太久逃不掉了，一直後悔到現在」、「絕對是雷神，趕快逃吧，我當初入職也馬上走兩個，我沒發現，半年多再走一個，這些都是資深老鳥，如果可以做到退休，你以為他們不想嗎？就是有什麼髒東西讓他們寧願不要年資也要走人」。（編輯：賴禹妡）