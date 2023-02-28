比你想的嚴重！醫示警憋尿「4恐怖下場」：小心腎臟損傷
「別把工作忙當成憋尿理由！」許多上班族都常常會有憋尿問題，總覺得「等一下」沒關係，但其實這會對身體造成巨大傷害，長期下來甚至會有更嚴重的腎臟損傷，泌尿科醫師戴定恩就列出4項憋尿會帶來的健康問題，提醒大家一定要記得多喝水，有尿意就趕快去廁所解放。
編輯中心/綜合報導
戴定恩醫師指出，近期有位百貨公司櫃姐來求診，原因是尿道感染，症狀不僅包含排尿灼熱、疼痛，甚至還伴隨輕微發燒，一問之下才知道是為了拼業績，時間限制自己的飲水量，來避免工作時間要跑廁所，讓他直呼「真的非常母湯」。
「大家努力工作也一定要兼顧健康」，戴定恩醫師表示，尿道感染算是給這位櫃姐一個警訊，這樣憋尿的壞習慣長久累積下來，會造成更嚴重的腎臟損傷！因此大家一定要多喝水，有尿意就要去廁所。
【憋尿帶來的4大問題】
尿道感染：憋尿太久會讓細菌在體中繁殖，無法經由尿道排出，導致尿道發炎(女生更容易) ，甚至感染腎臟，導致腎臟發炎。
腎結石：腎結石痛起來可是跟生小孩一樣痛！不愛喝水和憋尿的人都是腎結石的高風險者，會讓尿液中的沉積物累積在腎臟中形成結石。
排尿疼痛：因為憋尿而讓肌肉持續緊繃，排尿時可能會讓腎臟和膀胱疼痛。
膀胱無力：長期憋尿會使膀胱彈性疲乏、無力，進而導致頻尿、漏尿、無法憋尿，需要不斷如廁的問題。（編輯：賴禹妡）
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