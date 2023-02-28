妹子開出「5不條件」徵男友！一票苦主浮出：但她看不上
每個人挑選伴侶的標準都不同，畢竟是要攜手走一輩子的對象，肯定都希望對方符合自己的期待，而近日就有一名網友透露，他看到女性友人徵友，開出條件是「不菸、不酒、不賭、不嫖、不課金玩遊戲」，讓他好奇要達到有多難？貼文曝光後立即引發熱議，立即有大票人跳出來喊：「我符合條件啊，堅持無課金，但是她看不上我！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「男人不菸、不賭、不酒、不嫖、不課有多難？」為題，表示最近看到有女性朋友開出徵友條件，強調自己標準很低，只要「不菸、不酒、不賭、不嫖、不課金玩遊戲」，讓原PO直呼「那這個男人活在世界上不會很無聊嗎？他還算是個男人嗎？」也好奇問大家：「有沒有女生開徵友都徵草食男，但實際愛上的都是又菸又酒又賭又嫖的八卦？」
貼文一出，網友陷入熱議，「不難啊，我窮到能完美達成」、「窮男人要達成這些很簡單」、「只要你愛上組模型，上述都很容易達成」、「我是這樣，其實的確人生是滿無聊」、「很簡單啊，窮鬼我完美符合」、「裡面最難的是不酒吧，有些飲料也含有些微酒精成份，有時和親友聚餐會被強迫小喝一口」。
也有網友現身喊，「欸，我這不就來了嗎」、「我啊，就可惜多了一個不帥」、「我啊，幹嘛玩手遊，滑ptt不用錢」、「我啊，母胎單身27年」、「我181-75，長得不差一樣單身死廢宅」、「是男人但沒女友」、「我啊，至今仍然⋯俗稱處男」、「我符合條件啊，堅持無課金，但是她看不上我」。（編輯：賴禹妡）