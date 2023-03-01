《角頭》被轟擾民　高捷道歉、王陽明「開譙」了

電影《角頭》系列改編為影集，原班人馬近日在迪化街大稻埕一帶開拍，卻被當地居民抱怨凌晨擾鄰、劇組回話不友善，主要演員高捷發文道歉，王陽明則拍攝對小弟發飆的短片表示：「謝謝居民的包容！」
娛樂中心／綜合報導
網友爆料，《角頭》劇組在新生北路一段跟松江路上拍打打殺殺的戲，吵到住戶無法睡覺，時間從晚間6點持續到隔日清晨6點，長達12小時噪音穿腦，還連續3天，氣密窗、耳塞都沒用，想不通為何核准此種路權申請，對此，劇組在粉專發文感謝分局及警備隊的支援，以及居民的包容和體諒。
除了製作公司釋出善意，演員高捷在IG寫下：「《角頭影集》昨晚的拍攝，由於劇情上的需求，打擾到當地居民的安寧和睡眠，北館貴董在此向大家致歉，我們很努力用心想把作品拍到最好，整個工作團隊和演員們都是以高標準出發，後續會盡一切全力避免打擾到居民，請繼續支持我們！也謝謝大家的包容和體諒！萬分感謝！」
王陽明在粉專上傳一段演出幫派集結的花絮影片，王陽明問：「準備好了沒？」一名小弟喊「好了！」立刻被王陽明罵：「小聲一點，沒看新聞！」小弟表示沒看，又被懷秋拿道具球棒K頭，配文寫下：「努力工作！謝謝居民的包容！」以自嘲、詼諧的方式表達歉意，獲得8.3萬人按讚。（編輯：楊穎軒）