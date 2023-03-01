明又變天了！北台灣寒涼2區防下雨 這天最冷低溫探10度
結束228連假4天，今（1）日開工日心情難免鬱悶，但晴朗溫暖的天氣多少也給人一些慰藉，不過大家要注意了，中央氣象局表示，今晚入夜後東北季風開始增強，雖然晚上的降溫感受不太明顯，但明（2）日清晨和早上起床後，體感溫度的變冷感受會很明顯，尤其北台灣白天高溫只有攝氏16至18度，全天感受寒涼，預計近期最冷的時間點落在週五（3/3）清晨，北台灣僅攝氏12至13度，未來幾天清晨空曠地區需特別注意「輻射冷卻」影響的低溫，尤其桃竹苗和中部地區，有機會出現攝氏10至11度的低溫。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員廖經翔指出，今晚東北季風增強，明天凌晨起天氣偏冷，北部低溫攝氏14度、中部攝氏14度、南部攝氏15度、花東攝氏17度，白天高溫由於雲量增多回升不明顯，北部攝氏19度、中部攝氏24度、南部攝氏26度、花東攝氏21度，整體來說北台灣整天偏涼，中南部需留意較大的日夜溫差。
降雨部分，廖經翔解釋，近期台灣附近的水氣都偏少，雨勢主要集中在桃園以北和東半部等迎風面地區，尤其是宜蘭和基隆北海岸，其它地區及澎湖、金門、馬祖都是多雲到晴；不過受到東北風增強，明日上午起桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖也有較強的陣風，氣象局持續發布「陸上強風特報」。
廖經翔說，此波東北季風最冷的時間點在週五清晨，北台灣僅攝氏12至13度，空曠地區會再降攝氏1至2度，不過週五白天太陽升起後就會短暫回溫，直至週六（3/4）東北季風又增強，未來10天的天氣型態大致如此，不過廖經翔也提醒，雖然時序進入3月，但3月出現幾波冷氣團也是正常現象，不排出月中至月底又有一波大降溫出現，請民眾仍需留意天氣資訊。