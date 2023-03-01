誓言不婚不生！80K男「週週跑聲色場所」：每月還存股4萬
台灣近幾年來生育率不斷下降，年輕人成為頂客族，甚至是不婚族的比例越來越高。不過就有名月薪高達8萬的男子，平時生活相當「風流」，常常出入特殊場所，卻依舊能每個月存股4萬，而生活現狀曝光，也意外掀起兩派人爭論不休。
記者潘毅/綜合報導
有鄉民在論壇PTT發起討論，認為「不婚不生之後，發現每個月錢多到花不完」，貼文也引出另位網友認同，並分享身邊一個頂客族男性友人的現況：「我朋友，月收入約8萬，就是打算不婚不生」。
頂客男因為住在家裡，省下了房租，早、晚餐也跟家人一起吃，車子也不打算買，平時都靠騎車、搭捷運通勤，因此薪水都能完全供給自己使用，每個月都會固定拿4萬元存股，至於生理需求，當事人則會花錢「喝茶」來解決，每週幾乎都會光顧特殊行業、談到為何不打算結婚，頂客男也坦承，一個人八萬能爽爽花，「但若結婚，就要顧及到老婆、未來甚至有小孩，房子、車貸等等，這樣月薪8萬會過著什麼生活？」
躺平的生活模式曝光，意外掀起論戰，一派人讚「一人飽全家飽」、「現在組織家庭真的很燒錢」、「真的不如單身爽」、「無法反駁」；但也有另一群人搖頭反駁「這個收入省一點也是可以買間破公寓跟養小孩的」、「怎麼感覺這樣的人生很無聊」、「為自己的選擇負責就好」。