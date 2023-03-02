今晨9.8度！冷氣團發威「日夜溫差13度」 回暖得等這天
昨（1）日晚上大陸冷氣團南下，氣溫開始越晚越冷，天氣風險公司分析師方俊元表示，今（2）日清晨，中南部有出現「輻射冷卻」影響的低溫，最低溫在南投中寮，僅有攝氏9.8度，其它中南部地區低溫也都在攝氏10至13度左右，相比迎風面北部來的低，北部大致在攝氏13至15度間。且這波冷氣團夾帶著境外空氣污染移入，全台的空氣品質都明顯轉差，提醒大家今天出門要做好防範，呼吸道較敏感族群要更加小心。
記者張志浩/綜合報導
方俊元指出，今天在冷氣團影響下，北部、東北部多雲時陰，花蓮、台東則是偶有局部短暫雨，中部、南部則是穩定的晴時多雲，氣溫方面，由於迎風面雲量較多，北部白天高溫落在攝氏17至18度左右、花蓮台東攝氏20至21度，中南部則是攝氏22至26度左右，與夜間清晨低溫對比，需留意日夜較大的溫差。
方俊元說，明日清晨是這波大陸冷氣團影響最明顯的時間點，預估低溫情形與今日相比，清晨會再低攝氏1至2度左右，白天後冷空氣影響才減弱，高溫逐漸回升，不過這也導致日夜溫差大的情況更加明顯。週日（3/5）又會有下一波乾冷空氣南下，氣溫下降的情形預估會影響至下週二，提醒會早起出門的朋友們要多加注意氣溫變化，以免著涼。
此外，氣象局局長鄭明典今早透過臉書發文提醒，受到中國空氣汙染移入的影響，台灣又出現一波「境外移入型」空氣汙染事件，加上近期偏乾的大環境，讓今日北部空汙情況較為嚴重，天氣風險公司總經理、氣象達人彭啟明也說道，今天一早就有境外空氣污染物移入，呼籲體質較敏感的民眾，外出一定要戴上口罩。