蔥油餅闆娘「神之大拇指」2年前就使過？網爆料當時情況
228連假時有民眾前往宜蘭一家蔥多餅攤消費，付帳時給予3張百元鈔，老闆娘卻表示只收到兩張，要求對方補給，可民眾查看影片後確認自己沒有少給，而是對方接錢時掉了，不過老闆娘掉錢的方式過於嫻熟，引起眾人質疑。該事件在網上傳開後，有自稱曾於該店消費過的民眾跳出，指2年前也遇到類似手法，「絕對也是被老闆娘的『神之大拇指』給騙了」。
記者李惠婷/台北報導
該起消費爭議在網上廣為傳播，不少人湧入該店的Google評論刷爆負評，其中一則留言是名網友自稱看到新聞後，回想起2年前自己也曾到該間蔥多餅店消費，結帳時被老闆娘指出少了200元，該人因當時過於飢餓而沒有多加思考，立即補足2張百元鈔，可事後回想卻感覺非常奇怪，因為錢包中金錢的數目與結帳後的完全對不上，但當時苦於沒有錄影也沒有證據，只能作罷，如今回想，網友認定自己「絕對也是被老闆娘的『神之大拇指』給騙了」。
Google系統後續已將近期湧入的一星負評盡數刪除，而該位網友雖然想用五星評論躲過，不過如今查看也已經消失無蹤。此外，該店的Google營業狀態在昨（1）日一度被改為「永久停業」，不過今日已回歸「已打烊」，不確定店家是否決定「重出江湖」。
依據《中時新聞網》報導，記者也前往該間蔥多餅攤販附近，於周遭店家口中，得知老闆娘夫妻二人平時客氣、老實，不會斤斤計較，認為這次事件應是誤會一場。