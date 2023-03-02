紅到日本！何孟遠登日綜奪冠「贏回10萬獎金」 IG狂增粉
透過實境節目《全明星運動會》而爆紅的男星何孟遠，曾因劈腿風波沉寂1年半，後宣布重返演藝圈，也陸續發單曲、參演舞台劇，不斷推出新作品，而他一度暴肥至90公斤，靠著飲食控制及運動甩肉20公斤，身材前後驚人對比曝光後，竟引來日本綜藝節目邀約，希望他代表台灣參加競賽，何孟遠最終更抱回第一名，獲得10萬日圓獎金（約2.2萬台幣），讓大批網友驚喊：「太強啦！」
記者賴禹妡/台北報導
何孟遠過去因心理因素一度暴肥至90公斤，之後靠著控制飲食、運動以及屹立不搖的決心，在1000天內減重20公斤，體脂肪更從32%降到剩8%，他也拍下瘦身過程，用影片紀錄身材變化。
沒想到，何孟遠近日竟收到日本綜藝節目《世界仰天ニュース（世界驚爆新聞）》的聯繫，節目組希望他能代表台灣參加競賽，一開始何孟遠還以為是開玩笑，但製作團隊不但特地飛來台灣拍攝，前後更和導演開了多次會議討論，而最終他擊敗所有對手成功奪冠，抱回了獎金10萬日圓（約2.2萬台幣）。
對此，何孟遠不敢置信直呼：「太神奇了⋯我只能說，很多事情真的無法預測，『持續堅持自己熱愛的事就對了』」。網友也紛紛留言恭喜，「真的是佩服你的」、「太強啦」、「台灣山下智久吧」、「你是怎麼做到的？不可思議」，甚至還出現日本網友表示「正在看電視，覺得你太棒了」、「我能看到這麽努力鍛鍊的帥哥，想向您多多學習」、「我很高興我在電視上認識了你」、「太酷了，希望有一天可以來日本」。