2023補班6天心好累！1000家公司超佛心 霸氣喊話：免補
2023年因調整連假，導致補班日高達6天，讓上班族大呼心累，尤其3月有31天、卻只剩7天假日，更被喻為是補班大魔王。不少網友吶喊「怎樣的公司不用補班？」根據人力銀行網站資料顯示，有1009家企業將「不用補班」列為福利，更有知名企業霸氣喊話：「假日是拿來休息的，法定補班日免上班」！
記者徐銘穗/綜合報導
依人事總處公布，今年總放假日數為116天，因應調整放假次數為6次，分別在1月7日、2月4日、2月18日、3月25日、6月17日、9月23日這6天補班，如今還剩下3次補班日。
每到補班日前，必有網友發問「怎樣的公司不用補班？」根據人力銀行網站資料顯示，全台有1009家公司行號將「不用補班」、「彈性假不補班」列為公司福利，產業別以電子科技公司及外商居多。如科技公司英業達寫著「假日是拿來休息的，法定補班日免上班」，光寶科技也是載明「從報到第一天起即享有所有員工福利，包含每日彈性上下班、凡遇補班日皆不上班直接給假」。
在外商公司部分，德商foodpanda不只彈性假不補班，聖誕節也不用上班。此外，台灣企業福利也愈來愈好，104人力銀行也給予正職員工「補班日不上班(若職務性質當天須到班者，另給加班費，優於勞基法給假)」福利，群眾集資平台貝殼放大也是不用補班。