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流水席之亂復活！輔大陳若儀10點嗆網友　男方職業意外曝

▲一位自稱是「輔大陳若儀」的網友在臉書社團匿名發文，透露夫家要辦流水席是「鄉下人」，引起網友熱議。（示意圖/NOWnews資料照）
▲一位自稱是「輔大陳若儀」的網友在臉書社團匿名發文，透露夫家要辦流水席是「鄉下人」，引起網友熱議。（示意圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

今年一月初一位自稱是「輔大陳若儀」的網友在臉書社團匿名發文，透露夫家要辦流水席是「鄉下人」，結果原本單純的抱怨文，經過網友熱議後瘋傳，還大戰未來小姑，搞到最後連婚都不結了！從第一集到第18集已經沈寂許久。沒想到近日，女方似乎還在挽回男方，不惜奔波南北要南方求原諒，甚至列出10點嗆聲網友，結果意外曝光男方職業，再度引起討論。

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該位「輔大陳若儀」在「匿名公社」貼文指出「很多人質疑我在跟我老公這段感情上到底付出什麼，為了這段感情我付出了很多a！我也一個人遠到高雄要跟我老公道歉了，請大家不要再黑化我還給我一個公道好嗎！」強調「我對這段感情的付出隨便舉都有10項，請大家將心比心在我立場想想好嗎？」

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▲一位自稱是「輔大陳若儀」的網友在臉書發出「流水席之亂第19集」，細數對於前男友付出的種種表現。（示意圖/NOWnews資料照）
1、老公喜歡追劇我陪他看

2、老公喜歡逛Costco我陪他逛

3、老公喜歡吃八里燒酒螺我也陪他吃

4、老公喜歡到大魯閣打球我也陪他去

5、老公怕冷我也會準備暖暖包給他

6、老公手機套舊了我也買新的給他

7、我跟朋友聚餐結束，就算老公看診忙我也不會鬧脾氣要他來接我

8、老公想去北海道坐破冰船怕暈船的我也陪他坐

9、跟老公交往這3年來，每次他生日我都會買蛋糕替他慶祝

10、我生日時也從沒要老公送禮物給我，我只請他給我現金我再存下來當我們以後結婚基金

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▲輔大陳若儀更新最新一集，獨自搭車到高雄找前男友，使用情緒勒索逼前任見面未果。（圖/匿名公社）
貼文一出，不少網友紛紛回應「哇靠！第19集已經追到南部去了啊！好久沒更新」、「這種基本到不行的行爲，跟我說是付出多少.....」、「還沒結婚叫什麼老公？真的是不要鬧」、「人家已經甩了妳，就不要再叫老公了！」、「如果這是創作文，我建議見好就收，後面這段劇情真的有點太差」、「把前男友跟他家人住所公開，自己卻匿名，真的很不厚道a」。

不過也有網友發現，輔大陳若儀説的第七點當中，提到「就算老公看診忙我也不會鬧脾氣要他來接我」，意外曝光男方的職業疑似是「醫生」，讓不少人大酸「可憐吶，難怪不肯放手，早知如此何必當初」、「難怪可以住內湖豪宅喔，不過也不屬於妳了公主」、「真的很可憐....可以殺青了啦，老公是醫生才巴著不放」。

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