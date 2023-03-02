流水席之亂復活！輔大陳若儀10點嗆網友　男方職業意外曝

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1、老公喜歡追劇我陪他看
2、老公喜歡逛Costco我陪他逛
3、老公喜歡吃八里燒酒螺我也陪他吃
4、老公喜歡到大魯閣打球我也陪他去
5、老公怕冷我也會準備暖暖包給他
6、老公手機套舊了我也買新的給他
7、我跟朋友聚餐結束，就算老公看診忙我也不會鬧脾氣要他來接我
8、老公想去北海道坐破冰船怕暈船的我也陪他坐
9、跟老公交往這3年來，每次他生日我都會買蛋糕替他慶祝
10、我生日時也從沒要老公送禮物給我，我只請他給我現金我再存下來當我們以後結婚基金
貼文一出，不少網友紛紛回應「哇靠！第19集已經追到南部去了啊！好久沒更新」、「這種基本到不行的行爲，跟我說是付出多少.....」、「還沒結婚叫什麼老公？真的是不要鬧」、「人家已經甩了妳，就不要再叫老公了！」、「如果這是創作文，我建議見好就收，後面這段劇情真的有點太差」、「把前男友跟他家人住所公開，自己卻匿名，真的很不厚道a」。
不過也有網友發現，輔大陳若儀説的第七點當中，提到「就算老公看診忙我也不會鬧脾氣要他來接我」，意外曝光男方的職業疑似是「醫生」，讓不少人大酸「可憐吶，難怪不肯放手，早知如此何必當初」、「難怪可以住內湖豪宅喔，不過也不屬於妳了公主」、「真的很可憐....可以殺青了啦，老公是醫生才巴著不放」。