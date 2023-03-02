八色烤肉mini進軍新竹！巨無霸肉盤380元 學生170元爽吃
台韓合作的一人韓式烤肉「八色烤肉mini」進軍新竹巨城了！今（2）日祭出開幕優惠，即日起至3/4，連3天每日前50組，點購任一套餐，免費贈送飲品3選1。還首次推出2款XL巨無霸「疊疊肉」套餐，「經典八色牛豬雙拼」與「人氣雙豬火滋雙拼」都只要380元；高雄漢神巨蛋店響應T1 League球季例行賽開打，即日起至5/4，則推出限量版「超值學生雙人套餐」優惠價340元，只要拿出學生證，每人平均170元開吃。
記者蕭涵云/台北報導
「八色烤肉」以韓國人篤信的「五行說」，以紅、綠、黃、白、等超過五種能量色彩，打造的招牌八色鐵盤烤肉為主打；台韓團隊發揮創意，打破韓式燒肉必須2人以上才能共食的傳統，推出「八色烤肉mini」專攻現點現烤的單人火烤盤套餐組，開創一人韓式烤肉獨食風潮。
▲首度登場的「大mini系列」，兩款XL雙拚套餐組，「經典八色牛豬雙拼 」與「人氣雙豬火滋雙拼」。（圖／八色烤肉提供）
繼去年在北高兩地展店後，八色烤肉mini今年進軍新竹巨城開第三家門市，即日起至3/4連3天慶開幕，每日前50組點任一套餐，免費送飲品3選1。並首次推出2款「大mini系列」XL巨無霸「疊疊肉」套餐，「經典八色牛豬雙拼」以韓國經典水梨醬醃牛五花搭配八色烤肉（即八種醃醬口味豬五花任選一種），還有秘漬醬醃厚切梅花豬搭上嫩烤松阪豬的「人氣雙豬火滋雙拼」，兩款都只要380元就能開吃。
而高雄漢神巨蛋店響應T1 League球季例行賽開打，即日起至5/4推出限量版「超值學生雙人套餐」340元（原價425元），以為韓國經典水梨醬醃牛五花，搭上秘漬醬醃厚切梅花豬，附上白飯2碗、小菜2款、湯2碗和包肉菜2杯，只要出學生證即可點購 ，平均每人170元。
另外，「焼肉ショジョYakiniku SHOJO」應援WBC世界棒球經典賽，為中華隊拚連勝加油！全台8家店舖將於3/8～3/12限5天，推出經典台灣肉肉拼盤「全面85折優惠」，包括「牛來了」、「豬來了」、「雞來了」3款招牌肉品下殺折扣。