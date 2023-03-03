爸中風都女兒照顧！立遺囑「房產全歸男丁」　律師也嘆氣

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原PO隨後回憶起往事，爸爸退休後，因年紀大了中風，當時大哥大嫂們都推卸責任，自己只好扛起長照責任，「哥哥們不想出錢請看護，我自己從全癱顧到爸爸現在能拿拐杖走路」。
原PO又提到，爸爸是從公職退休，每月都有退休金入帳，日常住家水電瓦斯等費用都會直接從中帳戶扣除，但存摺卻被大嫂掌管，每個月都只能拿7千生活費，這些錢「光尿布吃用只能勉強打平，有時根本不夠」，還總會被大嫂嫌棄水電用太兇。
到了最近爸爸身體狀況不錯，一家人便打算做遺囑公證，在生前就處理好財產問題，沒想到律師開始複誦遺囑，原PO只得到爸爸的一只手錶「是媽媽以前送爸爸的禮物」，其餘房子、股票存款都由大哥、二哥兩家去分。
原PO隨後也坦言，「我知道遺囑是哥哥嫂嫂跟爸爸一起擬的，不分給我的理由不外乎是我已經嫁出去了，要照顧爸爸時我是女兒，碰到利益我變成外人」。
到場見證的律師看完也直搖頭，在離開前還好心提醒，「如果有不公平的地方以後提出異議就可以了，因為在法律上女兒也是能分遺產的」。
但原PO早已心寒，「我好累，我不想以後爸爸過世後還要看到他們自私的臉孔，反正爸爸現在能自理，就怕留著只會讓大嫂說閒話」，隨後她收拾完行李，回到自己家中，而丈夫與兒子也都相當支持她的決定。
不少網友看完原PO遭遇也相當不捨，紛紛留言聲援：「心疼妳，不會哭鬧的永遠都該死」、「妳嫁了一個願意成全妳盡孝的好老公，這才是最珍貴的，他的價值遠超過未來的遺產」、「斷捨離，這爸爸妳仁至義盡了」、「就落實你已經嫁出去，等你父親過世再回去奔喪即可。我是家中獨子，父母生病都是我照顧的，我知道辛苦」。