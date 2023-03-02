快訊／Toyz飲料店「日賣1600杯」急徵才！回應違建爭議了
英雄聯盟前世界冠軍、人氣實況主Toyz（劉偉健）手搖飲品牌「拾汣茶屋」3月1日才試營運，就被爆店面有違建問題，對此，Toyz則表示「問題不大」，同時也提到「今天店裡供應了1600杯飲料」並開出職缺急徵才。
記者潘毅/綜合報導
飲料店「拾汣茶屋」才營運一天就被爆出違建爭議，Toyz今（2）晚在臉書上發文回應「目前進度就是配合建管處輔導改善啦，真的配合不了就看看房東怎麼搞囉，問題不大，問題不大」。
此外Toyz也順便替飲料店徵才，開出「計時人員時薪185~200元；正職人員月薪3萬~3萬5千，另有績效獎金」，但他同時也提醒，這份工作是「高強度工作」，因為光是今天店裡就賣出1600杯飲料。
《NOWnews》記者也在今（2）日晚間前往「拾汣茶屋」，直接目擊了現場排隊人潮，現場拿到515號的民眾表示，自己晚間6點34分開始排隊，到了8點才點到單，之後又等了近40分鐘才拿到飲料，足足等了2個小時。
最後Toyz也建議粉絲「大家不要急著來喝飲料，看你們排一個多小時我心都疼了」，貼文曝光後立刻引發粉絲熱烈回應「來台南我就應徵」、「渾身都是戲的男人，劉『違建』」、「計時人員什麼時候可以上班」、「東區什麼時候要開」。