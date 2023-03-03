故意拍老闆娘搓掉錢？蔥油餅爆料者回應了 還原錄影原因
宜蘭某間蔥油餅店近日遭到網友指控，指出結帳時老闆娘以「魔術手法搓掉100元鈔票」，然後再聲稱客人少付錢，引起質疑，然而除了店家是否是慣犯老千成為話題外，對於爆料者拍下這段影片也有不少人提出懷疑態度，認為怎會這個剛好錄到這段收錢的影片，對此，在Dcard爆料的網友也出面表示「當時是拍旅遊影片正巧拍到的」。
記者張嘉哲/綜合報導
日前有網友在論壇Dcard發出影片指控，27日一家人到宜蘭某間蔥多餅攤消費，結果結帳時他們拿出3張百元鈔遞給店家，不料對方表示少給100元，原PO一家提醒應該是掉在地上，但老闆娘堅決否認，直至他們出示影片證明，並真的在攤販車旁找到錢，店家才向其道歉，可他們回家後翻看影片，認為老闆娘「掉錢」的手法太過嫻熟，引起各界質疑。
不過影片曝光之後，也有網友表示「怎會這麼剛好對著拍」、「現在買個東西也要錄影真是厲害」，而據《ETtoday新聞雲》報導，該位爆料者出面回應提到，當時拍在旅遊吃的影片，在該段爭議45秒影片之前，還有拍店家製作蔥油餅的過程，後來老闆娘說少錢的時候，表姐當場看到，所以才剛好看我錄的影片，們是馬上反映店家，還沒離開攤位」，才有後續的Dcard文章。
而對於該爭議，該間蔥油餅店疑似開設新的粉專表示「我們在此向大家致歉，我們的一位顧客因為我們的疏忽，誤差了金額，對於這件事情給大家帶來的不愉快和困擾，我們深表歉意，我們一直以來都注重品質和服務，而這次的失誤讓我們感到非常抱歉，我們已經深刻反思了這次事件，並採取了之後相應的改善措施，以避免類似的事情再次發生」。不過針對此蔥油餅店同名粉專是否真為店家所使用，《NOWnews》記者實際詢問，截稿前仍尚未獲得該粉專回應。