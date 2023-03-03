太羞辱！員工遲到1分鐘「罰拔體毛」 變態老闆親自動手
大老闆身邊總是會有許多的秘書以及保鑣，然而秘書通常都要長得美又會做事，通常薪水也不差，也是許多人嚮往的工作之一。而近日，就有秘書上節目分享自己以前工作的經驗談，沒想到聊到工作體制時，竟然語出驚人透露，前老闆只要員工遲到一分鐘，就會「親自動手拔下員工一根體毛」，讓主持人全部震驚不已。
記者張嘉哲/綜合報導
一位曾任多媒體產業主管秘書的紫宸，日前登上綜藝節目《綜藝玩很大》分享秘書甘苦談，結果聊到公司體制時，她突然語出驚人表示，公司內規定員工遲到一分鐘要扣50元，然而男生還要被老闆拔體毛，且老闆還會親自動手，還有準備工具，讓主持人陳漢典超傻眼，表示「這太羞辱人了！男生都不能這樣」。
對於秘書的工作內容，除了要幫忙處理許多雜事之外，紫宸也透露還要幫老闆掩護偷吃、謊報行程給董娘等等，例如告知董娘老闆在開會，實際上可能在酒店；而老闆如果衣物沾染到如口紅、香水味的話，秘書就必須趕快將衣物拿去送洗，並且在一小時內取回。
而主持人憲哥也接著分享表示，還有遇過大老闆在尾牙當天，結果現在場就有她的五個小老婆，加上正宮總共六個，LuLu也接著說「我也遇過這種，所以我們都會說，千萬不要說請『董娘』上台，免得引起衝突」顯見在大老闆的圈子裡，可能有許多不為人知的秘密。