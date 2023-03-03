Toyz手搖賣19元也能賺錢！親爆「疊價內幕」：別家太誇張
人氣實況主Toyz（劉偉健）創立手搖品牌「拾汣茶屋」，一開店後就話題不斷，更主打號稱全台最低價19元中杯原茶，為手搖飲市場投下震撼彈。對此，Toyz則發片公開「疊價內幕」，坦言「不是我賣得便宜，是這些品牌太誇張」。
記者潘毅/綜合報導
Toyz日前宣示，自己將打破飲料界的市場行情，決定創立手搖飲品牌「拾汣茶屋」，中杯原茶更是只賣破天荒的19元，其餘品項也比其他大品牌便宜了5至10元不等，這讓外界萌生好奇：「賣那麼便宜能生存得下去嗎？」
針對這些質疑聲浪，Toyz在1日發片表示：「不是我賣得便宜，是這些品牌太誇張」，並一次公開所有原物料廠商價格，「很多大品牌的加盟模式，都是品牌方會『疊價』給加盟主，以綠茶為例，茶葉拿到的價格落在150至170元，但是品牌方給加盟方的疊價都是超過100%以上，甚至到200%」，他更曾聽聞有品牌將成本150元的綠茶疊價到500元提供給加盟主，而這成本最後也只能轉嫁到消費者，業者才有辦法賺錢。
至於為何Toyz的店，價格能比其他品牌便宜還保持營利？他也坦言，因為價格較低，所以製程速度必須增快，制定出SOP，「拾汣茶屋」在壓力測試期間，以6名人力在6小時內成功製作1200杯手搖飲，證明了速度上沒有問題。
不少粉絲看完Toyz揭露手搖飲市場的秘辛後，紛紛讚嘆回應：「大家都在漲價，你卻改低於市場行情的價格再賣，給你掌聲鼓勵，也請你務必要撐下去」、「曾任職過連鎖品牌店長，覺得Toyz真的屌，揭秘連鎖體系的黑幕」、「感謝你出來開良心店」。