明晨最冷「不到10度」！3縣市發低溫特報 東半部防降雨
近期較無明顯的冷空氣或鋒面影響台灣，中央氣象局指出，因此各地未來一週天氣都較為穩定，不過明日至下週一（3/4至3/6）的清晨，部分地區還是會受到「輻射冷卻」的影響，出現攝氏10度甚至以下低溫，尤其是新竹、苗栗和南投等較空曠的地區，不過各地白天高溫普遍都能超過攝氏20度；而明日則是有一股較小的冷空氣報到，氣溫變化不大，但東半部水氣增多，將有些零星短暫雨出現，提醒民眾要留意早晚的低溫和較大的溫差，出門多帶件衣服做好禦寒準備。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員葉致均表示，明日氣溫狀況與今日類似，台灣整個西半部、東北部地區低溫落在攝氏12至14度，花東地區攝氏16至17度，白天高溫部分，北台灣和宜蘭花蓮地區攝氏20至21度，中南部和台東攝氏23至26度，新竹、苗栗、南投因輻射冷卻作用，今晚至明日清晨易有局部攝氏10度以下氣溫出現，氣象局持續發布「低溫特報」。
降雨部分，明日一股小冷空氣將挾帶一些水氣，但僅迎風面的東半部地區有零星短暫雨，台灣本島其它地區及澎湖、金門、馬祖都是晴到多雲的好天氣，且明日風力也較弱，下週日（3/5）後水氣更少，預期未來一週都是晴到多雲或是多雲到晴的穩定天氣。
葉致均指出，目前天氣型態已逐漸轉向春天，需要特別注意的就是早晚較低的溫度，目前觀測上，氣象局有發現下週末過後有一股較強的冷空氣訊號，不過實際強度還有待後續發展，雖然時序已來到3月，但不排除仍有冷氣團侵襲的機率。