他職場犯「1大忌」遭老鳥盯上！苦主悲曝：被弄到離職
職場中的人際關係是一門看似簡單，實際上卻是最複雜的學問。就有位社會新鮮人剛進公司，就犯了「1大忌」遭老鳥盯上，決定發出勸世文，更吸引許多苦主前輩們分享「悲劇的經驗談」。
記者潘毅/綜合報導
一位新鮮人在論壇Dcard上發出警世文「這是我第一份工作，我對這份工作也有著異於常人的憧憬與熱情，成功路取那刻我興奮到雙手瘋狂發抖，但就在上班不到一個星期，我意識到我犯了『自傲過頭』這大忌」。
事主隨後解釋，自己才剛加入部門內，公司就有一個新的案子要指派，而原PO看完大綱後，迅速做出反應並發表看法，內容還直接深獲上司肯定，並採用了他的想法。
沒想到此時待在一旁負責小組專案的前輩則微笑稱「我該讓賢了！」瞬間讓事主感受到氣氛出現變化，無奈心想「現在，我還不知道往後我能不能順利繼續待著，但願平安啊」，並發出勸世文「職場新人絕對不要自傲！」
而貼文曝光後，立刻引來許多過來人分享慘烈的經驗談「過往經驗，可能以後什麼都會推給你做了，然後等你翻車弄你」、「職場上這種人最會被討厭」、「之前新工作第一天老闆當著組長面前對我說好好學把他幹掉！然後我就被霸凌三個月離職了」、「做人圓滑一點，多找機會跟專案負責人互動、請教，打好關係，後面避免太出風頭 ，剛因為類似問題被淘汰掉的過來人留」。