飲料店遭酸賺暴利！一堆人卻「做到頂讓」 眾揪殘酷2點
近期網紅Toyz創立手搖品牌「拾汣茶屋」，主打價格戰，除了直接揭露原物料的成本，還直言「不是我賣得便宜，是其他品牌太誇張」，話題持續延燒，就有網友好奇「為何飲料店是暴利，但一堆店仍然做到頂讓？」貼文下方隨即有鄉民揪出2主因：利潤都被吃光。
記者潘毅/綜合報導
一位網友在論壇PTT上發起討論，近期在網路討論版上觀察到，許多人都認為飲料店賺取了「暴利」，不過隨後他打開了創業板，卻發現其中多的是飲料店要頂讓，且「連設備都送給你，頂讓費還低」。
這種反差讓原PO開始困惑「大家認為飲料店好賺，甚至到了暴利的程度，怎麼還會一堆人頂讓？」疑問曝光後，隨即引來不少人提出看法「飲料很好賺，但一窩蜂把客群分散掉，就會很難賺」、「已經完全競爭市場，賺不到什麼錢」、「人事成本店租水電開銷很可怕」、「滿街飲料店，可取代性高到哭」、「我家這邊手搖飲店來來去去，撐最久的還是清心，其他都倒光了」。
其中更有內行直言「加盟金」、「店租」正是讓這些加盟主、小店老闆撐不下去的主因「當有客潮，且脫離品牌時才叫暴利」、「店面租金太貴，生意再好還是得收起來」、「最賺的是加盟業者跟房東」、「暴利是給加盟上游賺走的」。