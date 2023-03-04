鄭仲茵爆蜜月被陳冠霖性暴力　「他拿筆戳大腿寫悔過書」

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挺著大肚子的鄭仲茵，不顧全身赤裸，拚命想逃出房間求救，只為了要活下來，反被陳冠霖拽著頭髮從客房走道拖回房間，「當下無力的覺得活不了了...自己選擇的怨不得別人 ，當我要打開20幾樓窗戶時，他終於哭著抱著我跟我道歉，拿筆戳自己大腿，寫下這封悔過書，保證絕不再犯（他拿筆戳大腿的傷，他對外也說是我戳的）。」
鄭仲茵以為自己從此幸福快樂，沒想到，陳冠霖故態復萌，才有對方所說的KTV事件，當時鄭仲茵懷孕8個多月，人不舒服，請陳冠霖返家幫忙，但對方在KTV飲酒作樂，不接電話，鄭仲茵到現場，一位女性靠在陳冠霖肩上，兩人起爭執，「他再次的暴力一把把我推開，『妳來幹嘛，出去！』這一推我差點滑倒，一個懷孕8個多月的人就這麼被推著、巴頭...衣服都被扯破了...」
被陳冠霖推到包廂門口、撞到門的鄭仲茵，痛到站不直，她說：「本能反應使盡僅有的力氣想要推開他，但我根本推不動 ，為了確認孩子沒事，趕緊到醫院，醫護人員看到我愣住了，幫我檢查，要我驗傷備案保護自己，我又慌又害怕到了警局，警察看到我挺個大肚子、衣服破了，臉上 、手臂上都有傷 ，確認過我的驗傷單後，馬上幫我申請了緊急保護令。」
「當他接到通知 ，我已有保護令時，我就成為他口中無情、恐怖、歇斯底里的瘋婆子...」鄭仲茵表示，她和陳冠霖互告傷害，檢察官勸兩人和解，念在夫家長輩代陳冠霖道歉，鄭仲茵答應，「所以哪來的我被判刑了才急著和解？根本是連法官都沒見到！也讓我狠狠的上了一課，被傷害、被打絕不能為了保護自己有正當防衛？除非你重傷殘、死了，不然你們就都有可能變成互相傷害，就算是連懷孕8個多月行動緩慢、即將臨盆的孕婦也一樣」，鄭仲茵不服地說。
鄭仲茵憤怒地表示：「是誰告訴電視台製作單位絕不跟我同檔的？是誰在職場上不斷抹黑人設、攻擊、霸凌我的？我一一忍受。也夠了，20年了，很夠了！」
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