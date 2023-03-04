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鄭仲茵爆蜜月被陳冠霖性暴力　「他拿筆戳大腿寫悔過書」

▲鄭仲茵公開陳冠霖性暴力悔過書。（圖／記者陳明中攝）
▲鄭仲茵公開陳冠霖性暴力悔過書。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒／綜合報導

陳冠霖3日在臉書發文，反擊前妻鄭仲茵2月中記者會上發言，附上2003年的傷害案件判決書，爆料被鄭仲茵徒手毆打，指控離婚20年來不斷被抹黑，昨（3日）深夜，鄭仲茵公開陳冠霖對她首次性暴力寫下的悔過書，反控前夫是慣性家暴者，之後會補上驗傷證明與保護令。

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鄭仲茵在臉書透露，泰國新婚蜜月期間，陳冠霖無視懷孕5個月的她身體極度不舒服，喝得爛醉後強迫求歡，「我搞砸了，讓他不開心，再次動手，拿飯店房間電話筒敲我，拿酒瓶捅我、枕頭悶住我的臉、無止盡的辱罵，我快不能呼吸了，腦子出現好多畫面，告訴自己要冷靜，為了小孩我必須要逃...」

▲▼鄭仲茵反咬陳冠霖對她慣性言語、肢體及性暴力。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）
▲▼鄭仲茵反咬陳冠霖（下圖）對她慣性言語、肢體及性暴力。（圖／翻攝自鄭仲茵、陳冠霖牛仔部落格臉書）
▲▼鄭仲茵反咬陳冠霖對她慣性言語、肢體及性暴力。（圖／翻攝自鄭仲茵、陳冠霖牛仔部落格臉書）
挺著大肚子的鄭仲茵，不顧全身赤裸，拚命想逃出房間求救，只為了要活下來，反被陳冠霖拽著頭髮從客房走道拖回房間，「當下無力的覺得活不了了...自己選擇的怨不得別人 ，當我要打開20幾樓窗戶時，他終於哭著抱著我跟我道歉，拿筆戳自己大腿，寫下這封悔過書，保證絕不再犯（他拿筆戳大腿的傷，他對外也說是我戳的）。」

▲陳冠霖親筆悔過書。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）
▲陳冠霖親筆悔過書。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）
鄭仲茵以為自己從此幸福快樂，沒想到，陳冠霖故態復萌，才有對方所說的KTV事件，當時鄭仲茵懷孕8個多月，人不舒服，請陳冠霖返家幫忙，但對方在KTV飲酒作樂，不接電話，鄭仲茵到現場，一位女性靠在陳冠霖肩上，兩人起爭執，「他再次的暴力一把把我推開，『妳來幹嘛，出去！』這一推我差點滑倒，一個懷孕8個多月的人就這麼被推著、巴頭...衣服都被扯破了...」

被陳冠霖推到包廂門口、撞到門的鄭仲茵，痛到站不直，她說：「本能反應使盡僅有的力氣想要推開他，但我根本推不動 ，為了確認孩子沒事，趕緊到醫院，醫護人員看到我愣住了，幫我檢查，要我驗傷備案保護自己，我又慌又害怕到了警局，警察看到我挺個大肚子、衣服破了，臉上 、手臂上都有傷 ，確認過我的驗傷單後，馬上幫我申請了緊急保護令。」

「當他接到通知 ，我已有保護令時，我就成為他口中無情、恐怖、歇斯底里的瘋婆子...」鄭仲茵表示，她和陳冠霖互告傷害，檢察官勸兩人和解，念在夫家長輩代陳冠霖道歉，鄭仲茵答應，「所以哪來的我被判刑了才急著和解？根本是連法官都沒見到！也讓我狠狠的上了一課，被傷害、被打絕不能為了保護自己有正當防衛？除非你重傷殘、死了，不然你們就都有可能變成互相傷害，就算是連懷孕8個多月行動緩慢、即將臨盆的孕婦也一樣」，鄭仲茵不服地說。

鄭仲茵憤怒地表示：「是誰告訴電視台製作單位絕不跟我同檔的？是誰在職場上不斷抹黑人設、攻擊、霸凌我的？我一一忍受。也夠了，20年了，很夠了！」

▲鄭仲茵全文。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）
▲鄭仲茵全文。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）
▲鄭仲茵全文。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）
▲鄭仲茵全文。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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