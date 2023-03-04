不是極度乾燥！外送員「改穿1外套」他驚呆 爆紅關鍵曝
受到早晚溫差大影響，不少騎車的人還是要披件外套在身上保暖，然而說到保暖的外套，幾年前的「Superdry（極度乾燥）」肯定大家都有所耳聞，當時幾乎路上人手一件。不過近日，就有網友分享自己在路上看到外送員騎車時，都會穿著「One Boy的外套」，讓他驚呆表示「這是外送員國民制服？」貼文引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「Uber Eats台北（交流、討論區）」貼文指出「除了極度乾燥之外，為什麼現在外送員都改穿One Boy的外套啊？看路上外送員穿到還以為已經變成外送制服了！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「One Boy便宜，有一定機能性， 版型又是大多數人可以接受的，尤其是台灣多變的天氣很適合」、「去年開始就已經是One Boy的天下了」、「便宜又大碗又不難看，早就已經取代極度乾燥了啦」、「跑外送穿一件完全沒毛病，每天都要穿當消耗品也不太通，價格很甜」。
而事實上，去年寒流來時，就有網友討論過「One Boy崛起的主因」，其中包括有「厲害的行銷策略」、「名人行銷加持」以及「產品具有便宜高CP的特性」，從去年開始就已經刮起炫風，甚至還出現在八點檔橋段當中，受眾從年輕到長輩都擴及，成為時下最受歡迎的外套品牌之一。