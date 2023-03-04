妹子自爆：看維基百科「滿足性需求」！一票人承認全傻眼
正值青春期的男女生，總是會對「性」充滿好奇，成為成熟大人前，總是會有一個「自行解決」的開發階段！近日，就有女網友突然自爆表示「以前都是看『維基百科』來解決性需求」，沒想到看似荒謬的言論，卻被大批網友認同且表示有「相同經驗」，讓不少網友超傻眼，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名女網友在「Dcard」貼文指出「想知道是不是只有我這樣做.....小時候不敢上成人網站，很害怕電腦中毒，結果就上網查維基百科，一邊吸取人體和各種與性有關的知識，然後一邊解決性需求，維基百科根本是我的開發老師！」
貼文一出，留言處竟然出現一票同好表示「...........不可能有人跟我一樣！我以為是我發的文章」、「天啊！居然找到跟我一樣的人，小時候因為對性知識都很懵懵懂懂，記得以前一開始，光是在維基上看個愛撫的定義，就整個臉紅心跳」、「超扯.....我也是」、「小時候真的太爆笑了，我們那年代網路才剛開始崛起吧，荒謬的事情真的一堆」、「我也是...雖然不知道這有什麼好驕傲的」。
但也有不少網友不敢置信地表示「真的假的啦....有這種事」、「不是，怎會有一堆人也這樣，這能不傻眼嗎」、「到底怎麼做到的」、「這麼健康的嗎....我也是服了」、「無法想像是什麼樣的場景跟頁面讓人有性慾XD」；而也有不少人提到「我是看報紙欸，以前報紙超猛的」、「以前是健康課本吧，都講器官那一段都很害羞」。