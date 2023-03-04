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空軍飛官月薪上看25萬！他疑惑「為何缺人」　網揭門檻

▲面對近年國際情勢的改變，承擔著保衛國家人民的重責大任的國軍，又更顯得重要。（示意圖／空軍司令部臉書）
▲面對近年國際情勢的改變，承擔著保衛國家人民的重責大任的國軍，又更顯得重要。（示意圖／空軍司令部臉書）

記者潘毅/綜合報導

面對近年國際情勢的改變，承擔著保衛國家人民的重責大任的國軍，又更顯得重要。但就有網友好奇飛官月薪上看25萬「為何還會缺人」，貼文引來眾多網友搖頭直言「門檻很高」。

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空軍飛官待遇除了俸額、專業加給之外，還要再加上會陰機種而有所差異的「飛行加給」，因此月薪多半都坐落在20至30萬元，綜觀各軍種，已經是最頂尖的存在。

▲空軍戰機在共軍演習期間，經常緊急起飛監控在海峽當面的大陸軍機。（圖／國防部提供）
▲有網友好奇飛官月薪上看25萬「為何還會缺人」，貼文引來眾多網友搖頭直言「門檻很高」。（圖／國防部提供）
不過一位鄉民在論壇PTT上說出心中疑惑「飛官月薪可達25萬，且平日還包吃又包住，可能一天可能飛不到一次，做滿20年還有退休俸，這麼好的待遇，為何空軍飛官還會缺人？」

然而貼文曝光後，多數網友卻搖頭反駁「傻眼，可以把搶破頭的缺講成沒人要」、「這真的天選之人，腦子好體能也要好」、「考不上居多」、「刷掉比例這麼高，再多人給他也不夠」、「認識幾個飛官退的，能持續飛的沒幾個」。

貼文還意外釣出一位飛官回應，飛官也吐露真實心聲「飛行線，它是一個很漫長、很辛苦的過程」，起初要熟悉飛行節奏、各種編隊課目，進了部隊還要歷經各種換裝階段、分隊業務等等，「飛行就是一個不斷考核、不斷淬煉、不斷成長的過程」。

該飛官也表示「現在軍人福利越來越好，但飛行員的加給並沒有增加名目，我們只有一筆『空勤加給』，坦白說我國飛官的薪水與工作性質相比之下，並不算是特別優渥，尉官到少校空勤加給雖會按比例增加，但其實也都差不多，每個月領也就是十幾萬初。」

最後他也提到，除非在中校簽續服役獎金，每個月就可以多領12萬，但每次簽下去都會再增加退伍年限，當你一掛上飛鷹就會綁上14年的約，等到三十六歲能考慮要去民航時，續服役獎金的關係，薪水會提升到二十多萬，雖然仍比民航薪水還要低、工作環境也很血汗，但到民航也不是想過去就可以過去，仍有的是機會被取代、沒工作，「當然，蠻多人選擇到民航展開第二春，工作環境實在是不能相比，只要年限到，要不要選擇離開部隊，這些都是個人職涯規劃。」

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