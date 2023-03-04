空軍飛官月薪上看25萬！他疑惑「為何缺人」　網揭門檻

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不過一位鄉民在論壇PTT上說出心中疑惑「飛官月薪可達25萬，且平日還包吃又包住，可能一天可能飛不到一次，做滿20年還有退休俸，這麼好的待遇，為何空軍飛官還會缺人？」
然而貼文曝光後，多數網友卻搖頭反駁「傻眼，可以把搶破頭的缺講成沒人要」、「這真的天選之人，腦子好體能也要好」、「考不上居多」、「刷掉比例這麼高，再多人給他也不夠」、「認識幾個飛官退的，能持續飛的沒幾個」。
貼文還意外釣出一位飛官回應，飛官也吐露真實心聲「飛行線，它是一個很漫長、很辛苦的過程」，起初要熟悉飛行節奏、各種編隊課目，進了部隊還要歷經各種換裝階段、分隊業務等等，「飛行就是一個不斷考核、不斷淬煉、不斷成長的過程」。
該飛官也表示「現在軍人福利越來越好，但飛行員的加給並沒有增加名目，我們只有一筆『空勤加給』，坦白說我國飛官的薪水與工作性質相比之下，並不算是特別優渥，尉官到少校空勤加給雖會按比例增加，但其實也都差不多，每個月領也就是十幾萬初。」
最後他也提到，除非在中校簽續服役獎金，每個月就可以多領12萬，但每次簽下去都會再增加退伍年限，當你一掛上飛鷹就會綁上14年的約，等到三十六歲能考慮要去民航時，續服役獎金的關係，薪水會提升到二十多萬，雖然仍比民航薪水還要低、工作環境也很血汗，但到民航也不是想過去就可以過去，仍有的是機會被取代、沒工作，「當然，蠻多人選擇到民航展開第二春，工作環境實在是不能相比，只要年限到，要不要選擇離開部隊，這些都是個人職涯規劃。」