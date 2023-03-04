早餐店老闆公告休養！鐵門變「愛的留言區」 警察也來了
台灣最美風景就是人！近期有民眾目睹一間早餐店，發現店家白天大門深鎖，靠近一看才發現貼著休養公告，但鐵門卻隨即變成「留言區」，常客紛紛獻上關心，甚至連員警都寫下祝福話語。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書《路上觀察學院》分享照片，他在白天行經一間早餐店，明明是來客熱門時段，店家的鐵門卻拉下沒有營業，直到他靠近一看，才發現店家貼上一紙公告「老闆受傷，需要休養一陣子」。
然而這張紙上，除了老闆公告的內容之外，多出好多常客用筆寫下祝福話語，更有人額外用便利貼寫下長段祝福話語，且都大讚老闆手藝很好，甚至還有署名「中正二警員」的客人留下「早餐好吃！早日康復」，讓親眼目睹「愛的留言區」的原PO不禁暖心大讚「果然是台灣最美的風景，早餐店門口，連警察先生也來了」。
貼文曝光吸引超過6萬名網友讚嘆回應「台灣最美風景」、「我快哭了我….如果我開店能開成這種高度真的無憾了」、「店在哪，趁還沒寫滿，我也要去寫」、「老闆應該是個很好的人」、「看起來做人蠻成功的老闆」、「台灣人真的很好，我開饅頭店十年之前，先生身體不舒服休息了一個多月，很多客人都打電話鼓勵説，老闆娘你休息多久我們都等你，千萬不能關店，還有客人問我先生的名字，去廟裡點光明燈」。