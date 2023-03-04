身分證拿出來！對中「幾個9送幾杯酒」 還有和牛吃到飽
3月出門吃飯別忘帶身分證！金色三麥歡慶19週年，只要身分證、居留證有「9」就可以來「拎酒」，對中幾個9狂送幾杯，350ml杯裝精釀啤酒不怕你喝；同時，連鎖餐飲集團「馬辣」也在3月開跑身分證幸運對獎優惠，只要姓名中有「如、姿、婉、娟」任一字（可同音），或是身分證／健保卡號含「2、3、8」任二碼即可享優惠，像是熊一頂級燒肉選擇指定方案，全桌可享美國島和牛吃到飽。
記者鍾怡婷/綜合報導
金色三麥於3/13 - 4/16 推至19週年慶優惠活動，顧客內用消費，拿出身分證或是居留統一證號中有幸運數字「9」，就送350ml 杯裝精釀啤酒 （價值180元），有幾個數字9就送幾杯，來比看看誰的9多，誰可以喝更多酒！活動僅限18歲以上才能兌換，需要出示實體證件，50人以上用餐不適用。
同時，馬辣集團3月開始，至少兩人（含）以上用餐同行，最少提前一天訂位告知參加「三月升級活動」，只要身分證中有「如、姿、婉、娟」任一字（可同音），或是身分證／健保卡號含「2、3、8」任二碼，就可享有以下優惠：
📍熊一頂級燒肉：選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。
📍哞哞屋和牛燒肉：不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。
📍夯下去新潮和牛燒肉：選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
📍燒肉ChaCha 個人和牛燒肉：不限時段，不限人數，每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」乙份，恕無累贈。
📍馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。
📍新馬辣經典麻辣鍋：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。
📍新馬辣經典麻辣鍋Plus+：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。
📍涮樂和牛鍋物 食べ放題：不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」，全桌可享「脆甜帆立貝吃到飽」。
📍問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋：全新推出「安格斯黑牛」吃到飽方案，平日午餐只需888元，經典湯頭任你挑，58道經典手路菜、濕式熟成原塊精肉現點現切、產地直送海鮮、新鮮時蔬。
📍狗一下居酒食堂：不限時段，全桌消費滿千元，即享「鹽烤松阪豬」1份(價值240元)，可累贈。