第一眼看到什麼？「貓熊、狼、還是熊」　測出真實面的你

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你是一個很有同理心的人，平時懂得換位思考，與人相處時，也很善於傾聽，所以你是很值得信賴的夥伴。你的性格有知恩圖報的一面，所以別人對你好，你一定會記得，找機會一定會回報。但別人若對你不好，你記著記著可能就忘了，只是以後一定會疏遠這個人。你為人處世有自己堅守的原則，因為有道德、有底線，有些誘惑你一輩子都不會越界。
🟡第一眼看見「熊」
你的脾氣看似溫和，可是實際上你對陌生人的戒備心很重，也非常抗拒與人過分親密，更不習慣和剛認識的人推心置腹，所以你的朋友看似很多，但實際上能被你真心接納的沒有幾個。不過一旦被你認可，你會對朋友非常、非常好，說是兩肋插刀也不為過。你一直都明白金錢的重要性，也希望自己賺足夠的錢，希望在滿足日常所需的前提下，有錢去旅行、去逛街消費。因為不想為五斗米折腰，所以你一直在努力的賺錢。
🟡第一眼看見「狼」
你有些固執，經常會太過認真，對很多事情要嘛不做，要做就做到最好。你口風比較緊，如果沒有把握，不會輕易發表言論。不喜歡讓別人看到你弱小脆弱的一面，所以習慣把所受的委屈和難過都一個人默默自我消化。談戀愛時比較看重感覺，如果感覺對了，無論對方什麼條件都願意嘗試。但若感覺沒了，你也會好聚好散，不會分得很難看。