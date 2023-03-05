驚蟄報到！「3生肖」將連旺16天　發財、升職的時候到了

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡驚蟄期間運勢（3/6至3/21）
◾Top 3 ：生肖羊🐐
屬羊的朋友，這段期間正財、偏財都有小運氣，在工作上會有很棒的表現與貴人相助，要記住，學會把功勞與人分享，就能避免許多不必要的麻煩。海外遠行要留意紛爭和意外，儘量保持覺察心，提醒自己避開。
◾Top 2：生肖兔🐰
屬兔的朋友，這段期間裡，上班族有機會加薪，生意人的話則財富波動比較大，有時狂風暴雨、有時又乾旱無雨，記住，不要給自己或別人太大壓力，保持愉快心情，多溝通與交流，就會有很好的收穫，同時以前的努力也將有回報，千萬不要著急與動怒，否則會把財神趕走。此外，要注意沒有節制的享樂、花費與投資，會把好運帶走，最好養成延遲消費，或等搞清楚狀況再投資的概念，才不會入坑。
◾Top 1：生肖龍🐉
屬龍的朋友，在這段期間，自我本身有賺大錢的機會，也可能因另一半或婚姻而致富，但水能載舟也能覆舟，同樣也可能有因錢財而離婚或突然悔婚的問題。建議要克制脾氣與言語，一旦上火吵得不可開交時，記得要以和為貴、冷靜面對，就能避免發生憾事。另外，這段期間家中容易有突然的花費或變動，但記住，錢能解決的都不算大事，別放在心上過意不去。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。