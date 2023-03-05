魔獸翻譯被抓包「整段亂翻」！他直播開噴：完全在唬爛

驚蟄報到！「3生肖」將連旺16天　發財、升職的時候到了

▲2023驚蟄在3月6日，代表氣溫逐漸回暖，命理專家點名3生肖運勢也「回暖」，準備升官加薪了。（圖／NOWnews資料照片）
▲2023驚蟄在3月6日，代表氣溫逐漸回暖，命理專家點名3生肖運勢也「回暖」，準備升官加薪了。（圖／NOWnews資料照片）

記者黃韻文/綜合報導

3月6日（周一）正是24節氣中的「驚蟄」，是一年中第3個節氣，通常是每年3月初，此時氣溫將逐漸回暖，冷暖氣團開始交互影響，容易形成鋒面下雷雨，「驚蟄」是打響第一道雷的節氣，所謂春雷乍響、萬物萌生。命理專家邱彥龍提醒，有「3生肖」在驚蟄期間運勢也要回暖了，可得抓緊財富爆發、升官加薪的絕佳時機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國際天星風水命理專家邱彥龍指出，3生肖在驚蟄期間（3/6至3/21）運勢將回暖。屬龍者這段期間特別容易賺到錢，或是因為婚姻關係帶來財富；屬兔的人要懂得把握這段期間，可能有加薪的機會；屬羊的朋友，驚蟄期間則是貴人運特別好，容易有亮眼表現。

🟡驚蟄期間運勢（3/6至3/21）

◾Top 3 ：生肖羊🐐
屬羊的朋友，這段期間正財、偏財都有小運氣，在工作上會有很棒的表現與貴人相助，要記住，學會把功勞與人分享，就能避免許多不必要的麻煩。海外遠行要留意紛爭和意外，儘量保持覺察心，提醒自己避開。

◾Top 2：生肖兔🐰
屬兔的朋友，這段期間裡，上班族有機會加薪，生意人的話則財富波動比較大，有時狂風暴雨、有時又乾旱無雨，記住，不要給自己或別人太大壓力，保持愉快心情，多溝通與交流，就會有很好的收穫，同時以前的努力也將有回報，千萬不要著急與動怒，否則會把財神趕走。此外，要注意沒有節制的享樂、花費與投資，會把好運帶走，最好養成延遲消費，或等搞清楚狀況再投資的概念，才不會入坑。

◾Top 1：生肖龍🐉
屬龍的朋友，在這段期間，自我本身有賺大錢的機會，也可能因另一半或婚姻而致富，但水能載舟也能覆舟，同樣也可能有因錢財而離婚或突然悔婚的問題。建議要克制脾氣與言語，一旦上火吵得不可開交時，記得要以和為貴、冷靜面對，就能避免發生憾事。另外，這段期間家中容易有突然的花費或變動，但記住，錢能解決的都不算大事，別放在心上過意不去。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

第一眼看到什麼？「貓熊、狼、還是熊」　測出真實面的你

威力彩飆11.5億！遇驚蟄「3生肖」旺翻　先拜虎爺幫咬錢

今起喝三天！全家大杯特濃美式23元　拿鐵「這天」買6送6

限5天！全家蔥燒牛肉麵14元　7-11買一送一「飲料7元」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀