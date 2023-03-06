經典賽／洋基守護神李維拉抵台！球迷凌晨2點卡位搶接機
WBC世界棒球經典賽A組預賽將在下週三（3/8）於台中洲際棒球場開打，地主中華隊首戰迎戰巴拿馬，悍創運動行銷日前也表示，在巴拿馬出生的MLB名人堂選手、洋基隊傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）將擔任首戰開球嘉賓，而李維拉經過16個多小時的飛行後，也在今（6）日早上6點左右抵達桃園國際機場，機場一早就湧入不少球迷前來接機，甚至有人凌晨2點就包計程車來卡位，只為一睹傳奇的風采。
記者張志浩/綜合報導
為了把握李維拉難得的來台機會，因棒球賽而認識彼此的吳先生和饒先生，今天凌晨2點就帶著李維拉的42號洋基球衣到機場守候，來自台北的吳先生表示，自己很早就開始關注李維拉，而隨著王建民全盛時期到來，球賽直播變多，基本上每場洋基的比賽都會熬夜觀看，並期待李維拉以守護神的姿態登場，為球隊關門。
來自南崁的饒先生則分享，他和家人們都是老洋基迷，李維拉在他看球的印象中就是一名堅定的守護神，甚至是洋基隊的精神支柱，總是帶給人很安心的感覺。而吳先生和饒先生也同時表示，李維拉全盛時期因為年紀小無法親眼到美國目睹他的英姿，長大有能力但李維拉也退休了，因此這次透過經典賽，可能是這輩子唯一一次可以和傳奇接觸，明後兩天（3/7、3/8）也將會南下台中，除了一睹大聯盟球員的身手外，也要替中華隊加油。
李維拉Mariano Rivera於巴拿馬出生，大聯盟生涯拿下史上最多救援次數652次，是紐約洋基隊陣中的王牌守護神，2019年破紀錄成為史上第一位100%得票率全票入選美國棒球名人堂的球員，也是美國職業棒球大聯盟在傳奇42號Jackie Robinson球衣退休之後最後一位穿上這件背號的選手。