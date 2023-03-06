雙北城市馬拉松！跑步女神宋城希也開心完賽

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雙北合力辦賽，希望大台北能培養出如同東京馬拉松一般的國際賽事，台北市、新北市首長雙雙出席開幕鳴槍。台北市副市長林奕華表示，能夠這樣跨市的合作辦賽，實屬難得，非常具有指標性的意義。新北市副市長劉和然也提到，跑者們跑過台北市的賽道後，歡迎各位繼續欣賞新北市的城市景觀，希望這場賽事能延續下去，讓雙北能再有一場國際性的金標賽事。身為賽事幕後推手之一的台北市議員陳宥丞說到，運動不分顏色，當初與台北市前副市長黃珊珊推動賽事取得兩市許可，後來交棒給現在的團隊，正是運動跨黨派的象徵，希望雙北城市馬拉松能夠一年比一年更好。
今年雖為首屆，參賽選手卻不一般，甫開賽便由肯亞軍團領先群雄，男子組包括曾獲得海南國際馬拉松冠軍、重慶馬拉松第8名的JAMIN EKAI NGAUKON，以及曾獲澎湖遠航馬拉松賽、台灣米倉田中馬拉松冠軍的MUTETI LUKAS WAMBUA。最終則是由2月中奪得金門馬拉松冠軍的JOSEPH MWANGI NGARE，以2小時21分55秒摘下桂冠。女子組也有2019年高雄國際馬拉松賽的冠軍得主JEMIMAH WAYUA MUSAU前來挑戰，並以2小時54分56秒抱走第一名獎盃。
半馬組如預料之中，由國內選手、去年台北馬國內第一名，黑色閃電蔣介文取得。開賽後一路領先穩步前行，以賽備戰的他，估計民眾還能在近期的其他賽事見到他的身影。活力女神宋城希也參加了半馬的賽事，才剛於228連假結束三天兩夜自負重自補給106公里的賽事，轉身馬上投入雙北城市馬拉松的賽場。跑不停的她，克服乳酸堆積恢復得不錯，全程開心完跑。更帶上心愛的毛小孩在終點等待，成為她不斷往前推進的動力。
雙北城市馬拉松首度舉辦，便有各家品牌支持，終點攤位絡繹不絕。STEPN透過move to earn模式鼓勵跑者們持續運動，義美生醫與波波錢包則是聯合為雙北城市馬拉松發行NFT與賦能，是亞洲馬拉松首創之舉。果利生技在賽道補給上提供利得強果膠，幫助跑者免於抽筋。MePro原戰力® 則是在賽前就為選手準備營養品，助力破PB。明治SAVAS給每位選手大豆蛋白粉，增加肌肉質量提高運動表現。媚登峯附上晚安營養包，協助修復過度疲勞的身體。日本名水則是提供優質的飲水給現場所有跑者與觀眾。
本賽事更有多樣的完賽禮，跑者可獲得西雅圖餐盒與草本飲，TRUEYOGA 7日體驗券（賽後電子郵寄）。希爾頓、凱撒大飯店、趣淘慢旅早餐買一送一券，以及裕泰電線贊助的水與全馬風衣。除此之外也要特別感謝好車雲，關心跑者們的出行安全。康軒文教事業大力支持賽事活動，讓運動健康概念從小做起。玉膳坊用養生極品照顧跑者的健康，賽道上的補給，就交給阿華田巧克力餅乾，給跑者滿滿的能量。