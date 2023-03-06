超商貼「問路39元公告」！網酸：離倒店不遠 老闆揭原因
雖然現在科技發達，人人手機拿出來地圖導航非常方便，但偶爾問路的情況還是會遇見。不過香港油麻地一間超商突然在門口貼出公告，表示「問路費一次$10蚊（10元港幣，約新台幣39元）」結果引起兩岸網友怒火，砲轟店家不通人情，更直言「小心離倒店不遠」，事後店家老闆也出面解釋公告原因。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文表示「當店家變成實體Google Maps時的因應之道，直接屎臉趕人是正常的」只見貼出的照片，上面寫著「問路費一次$10蚊（10元港幣，約新台幣39元）」並且超直白的說「本公司的店舖員工沒有義務、責任提供道路指引的服務，若是過程中有態度不好的問題，那是應該的，沒有誰欠誰！」
貼文一出，讓不少網友全傻眼表示「這種店家真的是有點太不客氣」、「這種店應該也離倒店不遠了」、「到底在囂張什麼，都不怕店員被嗆嗎＝＝」、「你這種店貼這種公告，素質在哪大家心知肚明」、「先貼這種公告就輸了....虧得都是自己而已」、「這種店是真的看了也不會想光顧了」、「能理解原因，但是態度真的超囂張的」。
綜合港媒報導，在照片造成香港、台灣網友瘋傳砲轟後，店家也出面解釋表示「因為店鋪位在中港跨境巴士的售票處附近，該售票處受到疫情影響關閉，原址現在變成便利商店，售票處也搬遷到別的地方，但每天仍有不少人跑來問售票處在哪裡，嚴重影響店員的工作，甚至有些旅客態度非常不友善，無奈之下才會貼出公告」而老闆現在也已將公告拿掉，並且張貼售票處的新地點以及指引地圖，略為改善了問路的情況。