經典賽／李維拉抵台了！點評A組競爭性十足：期待中華隊
WBC世界棒球經典賽A組預賽週三（3/8）於台中洲際棒球場開打，地主中華隊首戰面對巴拿馬，而在巴拿馬出生的MLB名人堂選手、洋基隊傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）將擔任開球嘉賓，今（6）日李維拉也在經過16個多小時的飛行後旋風抵台，熱情的球迷也塞爆接機大廳迎接，提到經典賽A組的首戰，李維拉受訪時則表示，中華隊和巴拿馬的對決將會是場很棒的棒球盛宴，期待兩隊都能展現最好的一面，在球場上都能成為贏家。
記者張志浩/綜合報導
李維拉的班機約莫在早上6點03分抵達，出境時不只受到大批球迷歡迎，機場還響起李維拉在大聯盟的出場戰曲「睡魔來臨」（Enter the Sandman），場面十分浩大。一出境就看到如此龐大的接機陣仗，李維拉表示，這次來台灣感到十分開心，能為經典賽開球更是覺得榮幸。
針對經典賽A組的對決，李維拉笑著表示，他相信A組的對戰都非常具有競爭性，尤其當自己是出生於巴拿馬，現在人又在台灣，兩隊正面碰頭對他來說感觸非常特別，期待中華隊和巴拿馬隊的球員都能在場上展現最好的一面，無論如何，想著把比賽贏下來就對了。
李維拉提及，今天是他首次踏上台灣的土地，但感覺卻像曾經造訪過，原因就是過去在洋基時期曾和王建民當過隊友，兩人除了賽場上的交流，也會聊到台灣到底有多美，「現在來到這邊，我希望去看看寺廟、看看台灣人民的美、體驗王建民口中的台灣。」