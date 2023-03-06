蔥油餅搓錢「完整影片」曝！爆料者再揭內幕 2點抓包她
宜蘭某間蔥油餅店近日遭到網友指控，指出結帳時老闆娘以「魔術手法搓掉100元鈔票」，然後再聲稱客人少付錢，引起質疑，然而針對店家到底是不是「惡意搓鈔」一直都沒有真相，甚至還有人檢討被害人表示「故意設局拍攝」或是「不應該公審店家」等等。對此，爆料者近日終於上傳「完整影片」，明顯看出就是一個旅遊Viog拍攝，真的意外拍到當時候的場景，爆料者甚至再揭開內幕，讓不少網友傻眼。
記者張嘉哲/綜合報導
該位爆料蔥餅店「魔術搓錢」的網友，日前在YouTube上傳了完整旅遊影片，表示當時候是姑姑心心念念想吃蔥油餅，於是駐足購買，過程還拍下老闆娘包蔥多餅以及老闆煎炸蔥多餅的畫面，然後以及蔥油餅、蔥多餅淋醬的畫面，結果沒想到就這麼剛好拍到這「意外爆紅的一幕」。
然而這影片不一定能夠代表事實真相，一直以來都被外界質疑，對此，爆料的網友揭開內幕表示，其實忙沒問題，不小心弄掉的話，我們能理解，但是當下查影片，確實清清楚楚給老闆娘看自己拿到錢後掉一張，她的第一反應不是還我們錢「而是說沒有阿，沒有掉！」這才是令人懷疑的點！
除此之外，「我們已經給老闆娘看過影片」，爆料者直指「而那100元掉落的角度，在老闆娘的視角是看得到的」，但最後並不是老闆娘找到給我們的，而是我媽媽發現後拿走的，老闆娘才說「抱歉啦！不是故意的」，這一連串下來，我們才會覺得可疑。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「人家點一個她做兩個還強迫推銷，因為如此，原本170元變220元，旁邊付費的客人，還一張一張的確認是3張100元，才給老闆娘的，然後一接手就滑掉了，實在可疑」、「我覺得就算不講變魔術那件事，就論強迫推銷這點我覺得也很不可取，如果都先問過我覺得還好，老闆裝好才問擺明就是硬要客人多買」、「看完完整影片，認真覺得就是搓錢了」。