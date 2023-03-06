經典賽／李維拉來台灣暢談王建民 自曝最想去「1地點」
MLB傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）為了替WBC世界棒球經典賽開球，今（6）日順利抵達台灣，早上從機場一出境就被眾多球迷包圍，熱情的李維拉也展現親民的一面，除了棒球、球衣一個接一個的簽名，看見粉絲自製的「斷棒模型」也忍不住笑意稱讚；而李維拉更在受訪時不斷提及自己與「台灣之光」王建民在洋基時期的隊友時光，並透露這幾天除了開球、參與活動外，最想去體驗的就是台灣的廟宇文化，和台灣人民的美。
記者張志浩/綜合報導
李維拉提及，這幾天能踏上台灣的土地感到十分快樂，替經典賽開球更是榮幸，過去在洋基的選手時期，他就常和王建民聊到台灣的風情和文化，因此就算今天是第一次到台灣，但對台灣一點也陌生，甚至有「之前就來過」的感覺；李維拉還特別說道，「終於有機會體驗台灣的美，我最想去逛逛寺廟、看看台灣美好的人事物，並了解台灣都市的美麗。」
如此大咖的傳奇球星抵台，在台灣的球迷們也沒有錯過難得的機會，除了有人從凌晨2點就到機場守候外，資深洋基球迷李先生更是帶著自己自製的「斷棒模型」到場讓李維拉簽名，事後他也感動的向《NOWnews》記者表示，「從以前看球就會一直寄跨國信件給球團，李維拉也幾乎每封都會回信，這支球棒做了10年，終於有機會讓他本人簽上大名，沒有遺憾了。」
據了解，李維拉今日抵台後將先進行私人行程，並入住一晚要價15萬的慕軒飯店總統套房，明（7）日上午會舉辦名人分享會、下午出席台灣運彩公益棒球訓練營，並在3/8替地主中華隊首戰對決巴拿馬開球，同時進行唯一場專屬簽名會。中華隊此次經典賽則是和巴拿馬、荷蘭、古巴、義大利在A組，並取分組前2名進入8強賽。