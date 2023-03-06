驚蟄節氣「2病毒」很兇！養生訣竅快收：想開運先顧健康
今（6）日是節氣「驚蟄」，扶原中醫診所中醫師吳俞璇表示，「驚蟄」期間是萬物生命力最旺盛的時候，也是生物激素變化最強的時候，但驚蟄過後氣溫轉暖，細菌與病毒蠢動，會間接導致諾羅病毒或輪狀病毒引起的腸胃炎機率增加，加上氣候忽冷忽熱，濕度和過敏原也會增加，因此過敏性體質患者容易感冒或早晨打噴嚏、流鼻水情形加重，民眾應加強口鼻保暖，防範溫差的刺激。
記者張志浩/綜合報導
吳俞璇指出，「驚蟄」的取名，來自於「驚」醒入冬時藏進土中、不飲不食的「蟄居」生物而來，簡單來說，就是「春天來了」。據中醫養生理論，人體能和自然界中的微生物病原體和平共處，正氣可以保護身體受一些普通的病毒的侵襲，將受到的外邪侵襲消散，當人體的陽氣旺盛時，可讓器官處於正常的執行之中，如脾胃的正常消化與吸收，產生的營養可以輸布全身，使各個臟器都有了充足的精氣。
吳俞璇表示，驚蟄節氣飲食應「順應肝性，少吃酸性食物」，否則會使肝火更旺、傷及脾胃，也要儘量少吃刺激性油膩的食物，才能讓五臟平和，平時可多吃「性味甘平、清溫平淡」的食物，協助脾氣運行，如山藥，大棗，銀耳、新鮮的蔬菜等都是好選擇。
此外，驚蟄時節乍暖還寒，氣候較乾燥，容易使人口乾舌燥、咳嗽，且氣溫逐漸升高，人們常感到睏乏，無精打采，注意力無法集中，出現「春睏」的情快。因此擁有良好的睡眠品質，才能有精力充沛的工作生活狀態，訣竅包括，在睡前一小時放下手機，放舒適的音樂摒除雜念，以及每天適度拉筋、伸展身體，有利於身體的舒展和放鬆，民眾睡前已可嘗試用溫水泡腳，推動血氣運行消除一天的疲勞。