內用全拆了？麥當勞證實「6家無座位」：沒有要開外帶店
台灣麥當勞上週宣布即將換新菜單，停賣麥脆鷄翅、大早餐等9大品項，令粉絲一陣感傷。近日網路又傳出「內用座位區全拆了」，遭疑未來將大幅改為街邊店，引發網友熱議。今（6）日麥當勞回應《NOWnews今日新聞》，澄清目前「僅6家餐廳沒有提供內用服務」，且「後續尚無開純外帶餐廳的計畫」，並證實將根據市場需求及商業策略，進行「汰弱換新」的整體展店規劃。
記者蕭涵云/台北報導
因網路熱議麥當勞不只即將換菜單，還把「內用座位區全拆了」，掀起各方猜測未來經營模式的改變。對此，台灣麥當勞澄清，「根據『土地使用分區管制規則』，部份餐廳路段二樓或三樓以上，不能做為餐廳或飲食店使用，且一樓可合法使用的空間有所限制，致內用座位較少，或無法提供內用座位」。強調麥當勞致力提供顧客安心且合規的用餐環境，表示「一定會在可使用的合法空間內，盡量提供充裕的座位」，以及外帶、外送等多元服務，希望顧客體諒。
業者更向《NOWnews今日新聞》透露，「目前共有六家餐廳沒有提供內用服務，包括台北指南、台北南港、台北復興二、台北民生二、台北麟光、台北木新餐廳」，並強調「後續尚無開純外帶餐廳的計畫」。官方進一步說明，「麥當勞根據市場需求及商業策略，進行整體展店規劃，目前的方向為『積極展店，汰弱換新』」，表示將從商圈發展與特性、合理租金、營運績效等面向，兼顧餐廳結構與體質，研擬整體發展策略，評選策劃合適的地點與服務形態。