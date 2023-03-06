極簡主義出局！年輕人流行當「落魄貴族」 關鍵萬人讚爆
每個人最自己的生活理念總是會有不同的見解，有人是「極簡主義」、有人則是「月光族主義」，各路生活模式都很常見。然而，你聽過「落魄貴族」這個詞嗎？近日，就有網友討論「現在年輕人是不是都喜歡過『精緻窮』的生活型態？」貼文引起熱議，釣出不少人揭開原因。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」分享一則報導，表示在現在網路社群發達的時代，如何自我呈現生活的模樣，是生活重要的一環，然而近幾年就會有一個很奇妙的情況是，有很多年輕人明明收入不高，但是卻很喜歡買名牌、天天吃好料拍照打卡，對外營造出自己高質感的生活，到頭來只不過是個「落魄貴族」，又稱「精緻窮生活」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「身邊超多這種人.....哈哈哈哈」、「每個年代的人都是這樣，應該說，窮人也想活的有生活品質，花點錢在自己身上，這樣愛自己很好」、「真的欸！每次看到一般上班族的朋友整天吃好料，想說怎麼那麼有錢」、「我真的遇過狀況都跟上述一樣的人，他0存款月光族還沒到發薪日就沒錢，只能到處跟別人借」、「真的超多落魄貴族」。
不過，也有人直指會有這樣情況形成原因在於「房價太高」，結果獲得上萬網友按讚認同，「因為怎麼存也買不起房，那還不如吃飯吃好一點」、「還不都是因為你存一輩子的錢可能都買不起房，活在當下實在」、「活在當下沒有不好吧，你窮著過，存了一堆錢終於買了房，所以你快樂嗎？」、「省一輩子都買不起的房子，我何不每個月多犒賞自己一點」。