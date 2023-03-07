奪大賽第3名！氣球神人「鳳凰作品」超鬼 本尊竟是男星
氣球怎麼也能做成這樣？近日一位「氣球達人」在臉書社團上分享自己的「氣球藝術作品」，甚至還榮獲國際氣球比賽第三名，而沒想到該達人的真實身份竟然是藝人「洪璽皓」，曾奪下2021年伊林璀璨之星的總冠軍。貼文曝光後，引起不少網友熱烈討論，期望他下次能奪國際氣球大賽的第一名。
記者張嘉哲/綜合報導
洪璽皓日前在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「表示自己在2019年時就曾經因為用氣球做了個麒麟上新聞，當時許多人以為我拿了世界冠軍，但其實那時候只是準備參賽，可惜最後只有拿到榮譽獎而已，當時對我的打擊其實非常大，但我沒有因此放棄，後來也陸續參賽多次，推出了孔雀、九頭蛇、錦鯉等等作品，但最終也都只有榮譽獎」。
「結果前幾天收到官方的訊息，比賽停辦的最後一件作品《鳳凰》奪下第三名了！」洪璽皓開心的說「鳳凰這個作品已經是2020的作品了，因為疫情影響所以比賽沒有完成評分，雖然成績遲到了但努力的成果不會遲到，真的很謝謝當初有給我鼓勵的網友們，謝謝你們的支持，讓我有動力完成夢想，這次是第三名但往後我一定會繼續努力！」也表示自己現在才剛進軍演藝圈，盼未來大家能繼續支持他。
只見他貼出的氣球作品集，每一個作品都相當驚人且精細，不少網友看完紛紛傻眼表示「....這樣都只能榮譽獎跟第三名，其他是鬼嗎？」、「那隻麒麟真的很美，竟然只有榮譽獎！」、「鳳凰超級漂亮，好厲害喔！」、「看著你一路走來為你驕傲！」、「關注你超久了！沒想到現在也變成藝人了！繼續努力喔！」、「好帥好厲害！恭喜你獲得第三名！」