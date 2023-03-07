骰子牛出局！夜市「最盤食物」換人了 網試算成本賺超大
台灣夜市文化相當知名，每到傍晚或晚上時段，就會有不同類型的攤販聚集，整條道路上充斥著多樣化的道地美食，供民眾選擇、消費享用，不過隨著物價飆漲，不少人認為逛夜市CP值越來越低，隨便買個幾樣食物，500元就不翼而飛。對此，就有網友近日分享發現夜市新的「最新盤子美食」，引起熱烈討論，也釣出不少苦主。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文指出「第一次發文獻給美食玉米了，對！我要抱怨，夜市賣得這種玉米要100元....傻眼，因為攤子沒寫價格，而且我的份也做好了，只好付錢拿了」只見貼出的照片，就是最近網美、部落客都會去朝聖的「起司玉米瀑布」，但份量看起來相當少，賣相也普通。
貼文一出，不少網友紛紛回應「哇！這真的有盤，路過好幾次沒買過，看到價格就不想買了，更別說沒價格」、「自備一罐玉米粒，愛吃多少就多少才50元」、「夜市現在超多這個，什麼起司玉米的，我家這賣80」、「這東西就弄給盤子吃的啊，好看不好吃」、「不會不好吃，但真的賣超貴」、「一份賣50到60極限了吧，100元真的扯」、「骰子牛直接不盤了，真的盤的是這道」、「最近爆紅的，夜市超多攤在賣」。
另外，則有不少苦主曾買過表示「高雄賣80買一次就害怕了，沒想到台北100喔....」、「買過一次就是超普通的東西，營業用的玉米罐只要150~200元，乳酪絲也沒多貴...一份100真的賺很大」、「還有另一款玉米杯杯也是，就是玉米粒賣70....」、「沒標價的攤位一律飄過，9成9都會是令人驚訝的價格」、「租金太高轉嫁消費者，玉米粒這價格吃一次就好了」。