挺中華隊還巴拿馬？李維拉燦笑神回應 來台最想吃水餃
WBC世界棒球經典賽開球嘉賓、出生於巴拿馬的李維拉（Mariano Rivera）昨（6）日來台後就展開一連串馬不停蹄的行程，今（7）日他在南港舉行分享會，除了講述自己在職棒生涯的心路歷程外，也針對WBC在台灣進行的A組賽事發表看法，其中被提及明（8）日中華隊首戰對決巴拿馬時，他表示自己希望看到的是一場「好的比賽」，最終比較強的球隊就會獲勝；至於球場外，李維拉最想體驗台灣的廟宇文化，和嘗試看看「水餃」的美味。
記者張志浩/綜合報導
李維拉今日分享會後接受媒體訪問，針對WBC世界棒球經典賽，有記者詢問希望中華隊還是巴拿馬隊獲勝，李維拉一聽到提問馬上開口大笑，並回應「我想提供比較中立的答案，我一定會支持巴拿馬，但我人現在在台灣，所以也會挺中華隊，無論如何，我想看到一場好的比賽，最終實力比較強的球隊就會是獲勝的一方。」
而李維拉昨日抵達台灣後，首站就前進台北101品嚐道地美食小籠包、感受台灣城市的熱情，他今日也補充，在美食的部分，過去曾在紐約吃到很多中式餐點，但實際來到台灣後，發現這些飲食又是不同的面貌，他尤其對「餃子」特別有興趣，希望這幾天能嘗試看看；此外，雖然李維拉本身是基督徒，但他也提及，來到台灣非常想到廟宇參觀，學習不同文化的族群是如何對待自身信仰的宗教。
李維拉今日上午在台北舉行分享會，下午馬上會坐高鐵到台中舉辦訓練營，明日白天會先在台中洲際棒球場舉行唯一場專屬簽名會，並在晚間中華對戰巴拿馬的賽前上場開球。