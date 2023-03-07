當年王建民挨轟摔手套！李維拉為何沒上場？本人神回笑翻
大聯盟名人堂球星李維拉（Mariano Rivera）明（8）日將為WBC世界棒球經典賽開球，今（7）日他舉辦分享會除了暢談自己的職涯，也與現場觀眾做互動，沒想到活動來到QA環節時，知名藝人郭子乾卻拿著麥克風模仿前台北市長柯文哲，並詢問李維拉以及「2006年王建民先發對上國民，投到第9局被擊出再見全壘打，為什麼你不上場救援」，李維拉則神回「那你要去問托瑞（Joe Torre，前洋基總教練 ）」逗得現場哄堂大笑。
記者張志浩/綜合報導
時間拉回2006年6月18日，「台灣之光」王建民先發對陣華盛頓國民，前8局王建民展現極佳的壓制力，9局下半洋基2:1領先，通常這樣的情況下教練團會推派終結者上場，不過總教練托瑞選擇讓王建民續投，想不到在1出局1壘有人時，王建民被齊默爾曼（Zimmerman）敲出2分再見全壘打，讓王建民退場時怒摔手套，成為國內棒球迷難以忘懷的經典畫面。
雖然托瑞第一時間就上前安慰王建民，並在賽後解釋自己不想燃燒牛棚，不過沒派上在牛棚已準備好的李維拉仍飽受熱議，今日李維拉也笑著回應，「這個問題還是要問托瑞」；而提及王建民，李維拉也表示，自己在小聯盟就遇到王建民，他是一位很努力也很有決心的球員，因此當球團、隊友努力讓他變強時，他才會成為一成功的職業選手，「可惜因為跑壘受傷，讓他失去了黃金時期。」
此外，郭子乾今日也問李維拉「為何能用1顆卡特球殺翻聯盟」，李維拉則回應，「卡特球是他認為在大聯盟裡最難打的球種，也是上帝賜與他的恩典，並指引他職業生涯的方向」，李維拉也強調「「上天會給你一個足以讓你得到成功的才能，除了改進缺點外、仍要去精進你的優勢，確認自己在投手丘上有沒有做好準備，如果有就把失敗當作經驗，用正面的心態去面對繼續前進。」