房市／信義房屋社區一家　祭50萬獎金做永續

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信義房屋執行經理黃卉芃表示，社區一家「全民社造行動計畫」設有《幸福社區類》、《築夢個人類》與《深耕校園類》三大類別，除了團體外，個人和小學師生也都能參與提案。2022年個人類首獎李依倪以文史專長與藝術力量協助猴硐的老礦工們永續礦工文化，也促進地方發展。李依倪表示，社區一家除了給予資金協助外，獲獎報導的曝光效益，讓大眾更關注礦工文化保存，也吸引許多志同道合的夥伴一起投入，有人接棒，才能永續。
而社造精神也持續向下紮根，2022年《幸福社區類》楷模獎得主高雄杉林國小與居民合作，透過百年校慶結合地方慶典的舉辦，促進當地布農族、大武壠族、閩南與客家四大族群文化融合，凝聚社區意識、重新找回社區力量，而學生們也因為與社區有緊密的連結，積極參與公共事務，更能建立深厚的在地情感；而連續三年獲得《深耕校園類》中學生組首獎的萬芳高中，就是以積木為引子，從歷史文化出發，發展系列走讀遊程與在地文史推廣。
長期擔任社區一家評審的盧思岳表示，相較於公部門的各種社造計畫，社區一家計畫相對有彈性，只要想為社區、家鄉做點事，即便是個人或非正式立案的團隊都可以來提案。另外就是充分信任提案者，不採原始憑證核銷的嚴格制度，而且獲獎即撥付七成圓夢金，繳交結案報告再撥三成，讓有心耕耘社區者有充裕資金，能多些時間、精力去多做點事，並鼓勵他們思考提案的永續性與影響力。