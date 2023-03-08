研究證實！女性多看「帥哥照片」　可增加記憶力、有效率

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第二項實驗則是邀請124名大學生並分成3組，第一組先看高顏值照片、聽故事，再看普通顏值照片，最後做記憶測試；第二組先看普通顏值照片、聽故事、再看高顏值照片，最後做記憶測試：第三組則只看普通顏值照片後就聽故事、做測試。結果實驗結果顯示，看高顏值照片的成員記憶力較好。
研究結果顯示，聽故事前就先看帥哥美女照片的人，記憶力特別好。研究人員分析，很可能是帥哥美女有吸引力，會讓人產生目標感、或誘發求偶目標，希望能在對方心中留下好印象、好表現，因而增加了動力，也提高了記憶力。
而日本知名網站「大家的排名」（みんなのランキング），日前票選台灣、中國、香港最帥男演員，在經過1500名日本網友投下超過3600張票後，排行結果出爐，光是台灣就有5位男星入選，包含霍建華、炎亞綸、金城武、周渝民、言承旭，想換手機桌布提高記憶力的話可作為參考。
🟡「大家的排名」票選台灣、中國、香港最帥男演員：
▪第1名 肖戰（31歲，中國演員、歌手）
▪第2名 宋威龍（23歲，中國演員、模特兒）
▪第3名 王一博（25歲，中國演員、歌手）
▪第4名 楊洋（31歲，中國演員、歌手）
▪第5名 霍建華（43歲，台灣演員）
▪第6名 炎亞綸（37歲，台灣歌手、演員、主持人）
▪第7名 鄧倫（30歲，中國演員）
▪第8名 金城武（49歲，台日混血演員、歌手）
▪第9名 周渝民（41歲，台灣歌手、演員）
▪第10名 言承旭（46歲，台灣模特兒、演員、歌手）