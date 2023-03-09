和牛、伊比利豬吃到飽！飯店VIP黑卡1招在手：免費吃整月
肉食族選擇困難有解了！饕客們不再需要苦惱到底要選牛或豬，來台北遠東香格里拉酒店全吃到爽！即日起到5/4，於大安區台北遠東香格里拉酒店BUFFET餐廳遠東Café，端出高級澳洲和牛及「豬肉界愛馬仕」伊比利豬肉系列套餐，有爐烤澳洲和牛、伊比利豬叉燒拉麵、和牛壽喜燒、和牛漢堡等，想吃啥就夾啥。如果想一吃再吃怎麼辦？遠東Café推出「黑卡VIP」，只要在活動期間拍照打卡就有機會抽中，黑卡在手的會員免費吃「雙肉」整整30天！
記者汪睿琦/綜合報導
台北遠東香格里拉酒店今（9）日舉辦媒體春酒試吃會，席間曝光澳洲和牛、伊比利豬各種料理，最讓眾人眼光移不開的，就是餐廳門口炭烤餐檯的兩大塊澳洲和牛胸腹肉，以及伊比利梅花豬肉，主廚團隊現切放到饕客餐盤，入口軟嫩油脂香氣馬上在嘴裡化開，實在讓人想一吃再吃，欲罷不能！除了炭烤區，現做麵點區還有超奢華「用伊比利豬肉做的叉燒拉麵」，主廚團隊還大手筆加入一大杓松露醬，濃濃香氣簡直銷魂！
春酒席間，遠東Café主廚黃仁人更推出「敲鑼特別餐點」義大利爐烤脆皮豬肉捲、巴西窯烤牛肩胛肉，其中黃仁人在切下脆皮豬肉捲前，先以切肉刀刮了刮豬肉脆皮，相當扎實清脆的酥脆聲，足見黃仁人團隊對豬肉脆皮下足功夫！
看完介紹，愛肉的你是不是已經心癢難耐？只要在5/4前於「快樂饗肉節，遠東Café吃到飽」貼文底下留言標註一位好友，再po上你快樂吃肉的畫面，就有機會參加抽獎抽中「遠東Café黑卡VIP」！升級黑卡會員的朋友還可在5/10~6/9整整免費吃30天和牛+伊比利豬豪華饗宴；此外，飯店每兩週還將於臉書粉絲專頁舉辦「快樂饗肉節」線上趣味抽獎活動，每兩週抽出一位幸運粉絲來遠東Café 免費享用自助餐，遠東Café的鐵粉們可要盯緊活動，千萬別錯過免費機會了！
Buffet控們這個3月超幸福！台北漢普頓酒店3月份為慶祝館內全新自助式午晚餐開放，特別選在午餐、晚餐時段祭出7折優惠，當月壽星直接狂殺5折；台北福華大飯店在3/31前的平日下午茶時段，對中「7字」中任何一字，整桌立刻打8折，還可揪20人來吃。