美股重挫、亞股嚇趴！台股終場跌244點　摜破月線

美國非農就業報告公布在即，市場擔憂報告數據恐使聯準會（Fed）鷹派升息回歸，美股9日四大指數全面收黑，亞股嚇趴，紛紛下挫，台北股市今（10）日也開低走低，終場下跌244.46點，收在15526.20點，跌幅1.55%，成交金額新台幣2889.78億元。權值王台積電終場重挫9元，來到513元，其他重要電子股也回檔整理，而IC設計股信驊則逆勢抗跌，貨櫃三雄的陽明、長榮也穩紅。
記者鄭妤安／台北報導
美股道瓊指數下跌543.54點，或1.66%，收32254.86點；那斯達克指數下跌237.65點，或2.05%，收11338.35點；標普500指數下跌73.69點，或1.85%，收3918.32點；費城半導體指數下跌61.17點，或2.01%，收2980.21點。
受到美股拖累，亞洲股市一片倒，日韓股跌逾1%，港股下跌超過2%，台北股市今日開低走低，加權指數以15729.29點開出，盤中最低一度下探15488.71點，終場下跌244.46點，收在15526.20點，跌幅1.55%，成交金額新台幣2889.78億元。
晶圓代工龍頭、權值王台積電終場重挫9元，來到513元，跌幅超過1%。聯電下跌1%左右，世界先進跌逾2%、力積電同樣跌近2%。其他重要電子股也回檔，聯發科、鴻海、南亞科、和碩、大立光、緯創、國巨、日月光、台達電跌約0.4至5%。IC設計股信驊則逆勢抗跌，終場上漲超過2%。
電子紙大廠元太昨日舉行法說會，公布去年營收300.6億元，EPS以8.69元創高，但毛利率衝高達54％，今日股價開盤直接躺平，終場跌停。而八大類股指數中，今日僅剩航運股貨櫃三雄的陽明、長榮穩紅，其中，陽明大漲2.54％，長榮也小幅上揚0.3％，只有萬海盤中翻黑，終場下跌1.25%。