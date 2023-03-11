經典賽／A組大亂鬥！中華隊晉級8強路線曝 打荷蘭不能輸
▲WBC世界棒球經典賽A組可說是戰得血流成河，稍早巴拿馬擊敗義大利後，中華隊陷入「絕不能輸荷蘭」的局勢。（圖／記者葉政勳攝）
記者張志浩/綜合報導
｜ 2023-03-11 15:48:23 2023-03-11 15:51:00
WBC世界棒球經典賽如火如荼進行中，相較於其他組別已有國家遭淘汰，在台灣舉行的A組可說是情勢詭譎，呈現大亂鬥的局面，地主中華隊昨（10）日戰勝義大利後雖然拿下首勝，但義大利稍早又敗給中華隊首戰對手巴拿馬，而在巴拿馬拿下第2勝的情況下，意味著中華隊今晚對荷蘭隊的比賽變為「Win or Go home」的背水一戰。中華隊唯有連勝荷蘭、古巴，才能以小組第一的姿態前進東京複賽，全台球迷持續集氣中，期盼中華隊能力克強敵，追求最佳成績。
以中華隊的角度為出發點，結束預賽賽程的巴拿馬拿下2勝2敗的成績，1勝1敗的中華隊此刻大致有幾個走向，首先是今晚 「輸荷蘭」，荷蘭拿下第三勝，因此就算明天贏古巴，2勝2敗的中華隊和巴拿馬比較對戰成績後，中華隊將會被淘汰，由荷蘭和巴拿馬分佔一二名挺進復賽。 若今明兩天 ▲中華隊若想進入WBC經典賽複賽，現階段第一目標就是打贏荷蘭，再看後續各隊戰況。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.10） 「贏荷蘭又贏古巴」，中華隊戰績3勝1敗，確定為分組第一進複賽，也是對中華隊最有利的走向，不過若是 「贏荷蘭輸古巴」，就必需看明晚7點荷蘭和義大利的比賽結果，荷蘭獲勝則中華隊淘汰，荷蘭與巴拿馬進複賽，義大利獲勝將導致A組五隊戰績都變為2勝2敗，屆時官方將會比較5隊的「失分率」（總失分÷總守備局數）數據，決定晉級的2個國家。
綜觀A組情勢，中華隊已經陷入「只能靠自己」的局面，連續贏下荷蘭和古巴是最佳解答，若真的只能拿下一勝，也只能是今晚贏下荷蘭，讓荷蘭勝場數字停在2場，並期盼投手群能壓低失分，因為前兩戰中華隊18局已經掉了19分，若真的進到比較「失分率」的環節也無過多優勢。
今晚這場與荷蘭「不能輸的比賽」，中華隊將派出中職防禦率王「老虎」黃子鵬先發，希望用低肩側投的特異節奏，封鎖荷蘭隊的強棒打線，荷蘭則派出宰制荷蘭櫃內聯賽的海伊耶（Lars Huijer）掛帥，今日依舊有接近2萬名的球迷入場應援，若不能到場或收看轉播的球迷也別擔心，鎖定
《NOWnews今日新聞》的文字直播，讓你及時掌握球賽動態，一起當中華英雄們最堅強的後盾！ ▲WBC經典賽預賽第三戰，中華隊預計推派中職防禦率王、樂天桃猿隊投手黃子鵬擔綱先發。（圖／記者葉政勳攝）