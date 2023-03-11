經典賽／中華隊戰荷蘭乘勝追擊！兩隊先發投手戰績一次看
WBC世界棒球經典賽預賽持續進行中，中華隊昨（10）晚面對義大利完成一場扣人心弦的勝戰，力保前進東京的機會，今（11）日晚間7時，中華隊將迎戰歐洲勁旅荷蘭，並派出上賽季中職防禦率王、效力樂天桃猿的「老虎」黃子鵬先發，期盼用低肩側投的特異節奏，封鎖荷蘭隊的強棒打線，荷蘭則派出海伊耶（Lars Huijer）掛帥。全台球迷中，期盼中華隊能夠乘勝追擊，繼續贏下去往東京複賽邁進，今日依舊有接近2萬名的球迷入場應援，若不能到場或收看轉播的球迷也別擔心，鎖定《NOWnews今日新聞》的文字直播，讓你及時掌握球賽動態，一起當中華英雄們最堅強的後盾！
記者張志浩/綜合報導
WBC世界棒球經典賽A組預賽持續在台中洲際棒球場舉行，今日洲際棒球場降雨機率0％，晚間6時體感溫度為攝氏22度，晚間9時攝氏20度，溫度對球員和球迷來說介於「舒適」到「稍有涼意」之前，球場晚間風力較弱，風速較弱大概只有每小時3至4英里，主要從內野往左外野吹，對打者無太大影響，建議球迷可以攜帶一些保暖衣物，以防離場時著涼。
📍兩隊先發投手
中華隊
黃子鵬（樂天桃猿，2022賽季12勝3敗，防禦率2.33，每局被上壘率1.06）
荷蘭隊
Lars Huijer（荷蘭HCAW隊，2022賽季7勝1敗1救援，防禦率0.86，每局被上壘率0.7，去年荷聯三振王、年度最佳投手和冠軍賽MVP）
📍中華隊完整先發名單（待更新）
📍賽事轉播懶人包（點此連結）
比賽最新戰況（19:00開打後不斷更新）
📍一局上
📍一局下
📍二局上
📍二局下
📍三局上
📍三局下
📍四局上
📍四局下
📍五局上
📍五局下
📍六局上
📍六局下
📍七局上
📍七局下
📍八局上
📍八局下
📍九局上
📍九局下
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