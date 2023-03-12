張育成「打擊數據全霸榜」！球迷感動淚喊：世界看見台灣
WBC世界棒球經典賽A組預賽最後一天，地主中華隊1比7敗給古巴，遺憾結束本屆賽會旅程，但過程中球員們的精彩表現仍多次讓台灣民眾感動落淚，尤其是被稱為「國防部長」的張育成，身為本屆中華隊旅外層級最高的球員，屢次在對手嚴防、不給好球打的情況下擊出適時一擊建功，4場比賽結束無論是安打、全壘打、打點，目前都是本屆賽會的第一名，就算包括日本、美國等其他組賽程尚未結束，但0.438的超高打擊率也足以證明張育成抗壓力有多強，台灣球迷也熱血直言「世界這次不看見台灣都不行！」
記者張志浩/綜合報導
翻開WBC世界棒球經典賽官網數據，張育成4場比賽共計16打數，擊出7支安打、2支全壘打包含一發滿貫砲、2支二壘安打、8分打點，打擊率0.438，幾乎所有指標性的打擊數據都名列本屆所有出賽球員的冠軍，甚至多次在關鍵時刻繳出大心臟的表現，包括第二戰面對義大利的追平2分砲，以及第三戰對上荷蘭的超前滿貫砲，搶眼表現更讓張育成在WBC官方社群貼文「洗版」，讓全世界認識這位台灣強打者。
而在場上一向開朗、總是帶著笑容的張育成，今日對上古巴雖然一路落後，但仍在場邊跟著應援團加油歌為隊友加油，賽後確定無緣8強，樂天的他忍不住落淚，受訪時他表示「最感動的是大家的凝聚、不放棄，這是我們最需要的」，並提及自己過往獨自在美國打球感受相當孤單，但這次經典賽親身感覺到，有許多人都站在自己身後，「謝謝球迷，我愛你們。」
針對張育成預賽連續4場有打點、驚艷國際的表現，中華隊總教練「餅總」林岳平也盛讚，張育成就是台灣最好的打者，並表示「張育成證明他在大聯盟也還有一席之地，雖然一開始有點小風波，但他全心全意為了國家，為了球隊，把他所能貢獻出來，感謝他這段時間在中華隊的付出。」